करीना से नहीं इस खूबसूरत लड़की से पागलों की तरह प्यार करते थे Saif Ali Khan…गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म, नवाब खानदान की बनाना चाहते थे बहू?

Saif Ali Khan: सैफ अली खान की लव-लाइफ काफी ज्यादा सुर्खियों का हिस्सा रही है। उन्होंने साल 1991 में उन्होंने एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी की थी, फिर उनसे तलाक के बाद एक्ट्रेस करीना से शादी की। लेकिन क्या आपको पता है एक्टर की एक और गर्लफ्रेंड थी।

Published: August 16, 2025 10:50:47 IST

Saif Ali Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान आज बॉलीवुड के नवाब बन चुके है। आज वह किसी पहचान का मोहताज नहीं हैं। एक्टर आज अपना 55वां जन्मदिन बेहद धूमधाम से रहे हैं। उनका जन्म साल 16 अगस्त 1970 में पटौदी खानदान में हुआ था। जिस कारण उन्हें नवाब भी कहा जाता है। उनके पिता मंशूर अली पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। 

नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं सैफ

सैफ अली खान ने एक्टिंग की दुनिया में अपना खूब नाम कमाया। उनकी मां शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थीं। वह भी मां की ही तरह के बेहतरीन एक्टर बनें। लेकिन एक्टर ने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरीं। पटौदी खानदान के एकलौते वारिश सैफ ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए अपने करियर और पहली फिल्म के बारे में खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिसे जान हर कोई हैरान रह गया।

गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ दी थी पहली फिल्म 

एक पुराने इंटरव्यू में सैफ अली खान ने खुलासा करते हुए बताया था कि- पहली फिल्म बेखुदी जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। जब फिल्म के निर्देशक ने उन्हें फिल्म या फिर गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो वह संकट भी आ गए। यह फिल्म उनके करियर की पहली फिल्म थी। जो उनके हाथों से छूटती नजर आ रही थी। 

इस फ्लॉप फिल्म से की करियर की शुरूआत

बता दें कि 1992 में फिल्म बेखुदी रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए मेकर्स ने काजोल को सैफ के साथ कास्ट किया था। साथ ही डायरेक्टर की शर्त थी कि या तो तुम गर्लफ्रेंड को छोड़ दो या फिर ये फिल्म छोड़ दो। एक्टर ने फिल्म को छोड़ गर्लफ्रेंड को चुना था। यह उनके शुरूआती करियर के लिए एख बड़ा झटका साबित हो सकता था। 

इन फिल्मों से मिली कामयाबी

इसके बाद सैफ के करियर की शुरूआत यश चोपड़ा की फिल्म ‘परंपरा’ से हुई। यह फिल्म 1993 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। सैफ का करियर काफी मुश्किल भरा रहा। सैफ ने ‘आशिक आवारा’ और ‘पहचान’ जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन यह फिल्में असफल रही। जिसके कारण कुछ समय के लिए उनका करियर डगमगा सा गया था। फिर साल 2001 में ‘दिल चाहता है’ फिर 2003 में ‘कल हो ना हो’ और साल 2004 में आई ‘हम तुम’ ने उनकी डूबती नैया बचा ली। वह बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो के तौर पर उभर कर सामने आए। 

