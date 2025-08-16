करीना से नहीं इस खूबसूरत लड़की से पागलों की तरह प्यार करते थे Saif Ali Khan…गर्लफ्रेंड के लिए छोड़ दी थी ब्लॉकबस्टर फिल्म, नवाब खानदान की बनाना चाहते थे बहू?

Saif Ali Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान आज बॉलीवुड के नवाब बन चुके है। आज वह किसी पहचान का मोहताज नहीं हैं। एक्टर आज अपना 55वां जन्मदिन बेहद धूमधाम से रहे हैं। उनका जन्म साल 16 अगस्त 1970 में पटौदी खानदान में हुआ था। जिस कारण उन्हें नवाब भी कहा जाता है। उनके पिता मंशूर अली पटौदी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे।

नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं सैफ

सैफ अली खान ने एक्टिंग की दुनिया में अपना खूब नाम कमाया। उनकी मां शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थीं। वह भी मां की ही तरह के बेहतरीन एक्टर बनें। लेकिन एक्टर ने प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरीं। पटौदी खानदान के एकलौते वारिश सैफ ने एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए अपने करियर और पहली फिल्म के बारे में खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया, जिसे जान हर कोई हैरान रह गया।