सैफ अली खान ने किए चौंकाने वाले खुलासे, चाकू हमले में छोटे बेटे जेह को भी लगी थी चोट

Saif Ali Khan Controversy: 2025 की शुरुआत में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) तब सुर्ख़ियों में आए थे जब उनके घर में घुसकर एक शख्स ने उनपर चाकू से हमला कर दिया था. इस हमले में सैफ काफी घायल हो गए थे. उन्हें गर्दन और पीठ में चाकू लग गया था. तुंरत अस्पताल ले जाने के बाद उनकी सर्जरी हुई थी और उनकी जान बच गई थी. इस हमले के बाद स्टार्स की सुरक्षा पर सवाल उठ गए थे. हाल ही में एक इंटरव्यू में सैफ ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है.

बेटे जेह को भी लगी थी चोट

सैफ काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो टू मच में बतौर गेस्ट पहुंचे जहां उन्होंने हमले वाली घटना को रिकॉल करते हुए कहा, करीना उस रात बाहर थीं और मैं बस अपने दोनों बेटों (तैमूर और जेह) के साथ मूवी फिनिश करके उठा था. हम सोने में काफी लेट हो गए थे और रात के दो बज गए थे. सोने से पहले करीना आ गईं फिर हमने थोड़ी देर बात की और सोने जा ही रहे थे कि हमारी मेड आई और बोली-जेह बाबा के कमरे में कोई है. उसके हाथ में चाकू है और वो बोल रहे हैं कि पैसे चाहिए. मैंने जैसे ही ये सुना, फ़ौरन बेड से उठा और जेह के कमरे में गया, वहां अंधेरा था और वो शख्स जेह के बेड पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में चाक़ू था.

जेह ने बताया कि मैंने क्या गलत किया

सैफ ने आगे कहा, वो शख्स ज्यादा लंबा नहीं था तो मैं उसपर कूद गया. जेह ने मुझसे बाद में कहा पापा आपसे बड़ी गलती हो गई, आपको उसे पंच मारना था किक मारना था. सैफ ने आगे बताया, मैं जब कूदा तो हमारी लड़ाई हो गई, उसके हाथ में दो चाकू थे और उसने मुझे उनसे मारना शुरू कर दिया. वो शख्स मुझे मारने के दौरान इतना हिल रहा था कि जेह और मेड को भी कुछ चोट लग गई थी.मुझे उस दौरान अपनी फिजिकल ट्रेनिंग याद आई और मैंने उसका सामना किया. इसके बाद हमारे स्टाफ के बाकी लोग भी आ गए और उन्होंने किसी तरह उस शख्स को धक्का मारकर मुझे उससे अलग किया. फिर हमने उसे उस रूम में लॉक कर दिया. इसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया और मेरा इलाज हुआ.