किस तरह अंग्रेजों के तलवे चाटता था पटौदी खानदान का ये नवाब? इस शख्स ने खोलकर रख दी सदियों से दफन वो काली हकीकत! पाकिस्तान से है सीधा कनेक्शन

Saif Ali Khan Property: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 15 हजार करोड़ रुपये की नवाबी संपत्ति मामले में बड़ा झटका मिला है। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें विवादित संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद अभिनेता और फिल्म क्रिटिक कमाल आर. खान (KRK) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

KRK ने एक्स पर लिखा, “कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। पटौदी और सिंधिया जैसे लोग अंग्रेजों के तलवे चाटकर ऐश कर रहे थे, जब देश के लाखों लोग आजादी के लिए जान दे रहे थे। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए!” उन्होंने एक और ट्वीट कर कहा, “अगर संपत्ति दुश्मन की है, तो उसके मालिक भी भारत के दुश्मन हैं। ऐसे में पटौदी परिवार के सभी लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए।”

If Property is enemy, then property owners also enemies of India. Therefore, all the Pataudi family members should be deported to Pakistan immediately.🙏🏼👌

— KRK (@kamaalrkhan) July 6, 2025