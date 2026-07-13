‘फ्री फलस्तीन’ विवाद में फंसे सैफ अली खान, ‘नवाब’ खान की हो रही ट्रोलिंग, जानें ‘फलस्तीन मुद्दे’ पर क्या कह गए सैफ!

Saif Ali Khan Trolled on Free Palestine: अभिनेता सैफ अली खान इन दिनों नेटिजन्स के निशाने पर हैं और अपने एक वायरल वीडियो की वजह से ट्रोल किये जा रहे हैं. दरअसल, सैफ अली खान के एक हालिया इंटरव्यू में जब ‘फ्री फलस्तीन’ नारे का जिक्र आया, तो उस पर सैफ अली खान हंसने लगे, जिसकी लोग आलोचना कर रहे हैं.

ऑनलाइन वायरल हो रहे इस वीडियो में जब इंटरव्यूवर ने स्पैनिश एक्टर जेवियर बार्डम के एक पसंदीदा कोट का ज़िक्र किया. कोट पूरा होने से पहले ही सैफ ने बीच में ही पूछा, ‘क्या यह ‘फ्री फलस्तीन’ है?’ इसके बाद ही दोनों लोग हंसने लगे. सैफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सैफ की हो रही आलोचना

जहां लोग सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर होस्ट की ओर से स्पष्ट किया गया कि उस कोट का फलस्तीन से कोई लेना-देना नहीं था. फिर भी इस क्लिप पर दर्शकों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने इस बातचीत की आलोचना की है और सवाल उठाया है कि फलस्तीनियों के दुख-दर्द से जुड़े नारे को मजाक का विषय क्यों बनाया गया?

नेटिजन्स का कहना है कि फ्री फलस्तीन वाक्यांश अब मानवाधिकारों, नागरिकों की सुरक्षा और हिंसा को खत्म करने की मांग का प्रतीक बन गया है. ऐसे में सैफ का बातचीत के दौरान इस बात पर हंसना उनके असंवेदनशील व्यवहार को दिखाता है, खासकर ऐसे समय में जब गाजा में मानवीय स्थिति दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

सैफ अली खान की प्रतिक्रिया

हालांकि, ट्रोलिंग के बावजूद अभी तक सैफ अली खान ने इस वायरल क्लिप को लेकर हो रही आलोचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. यह घटना इस समय ऑनलाइन बहस का विषय बनी हुई है. सैफ की इस वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा हुआ है. जहां ज्यादातर लोग सैफ के इस व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे कि उनके वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है.

बता दें कि ‘फ्री फलस्तीन’ का नारा इस समय दुनिया भर में फलस्तीनी अधिकारों के समर्थकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अहम राजनीतिक और मानवीय संदेश बन गया है. कई लोगों के लिए, यह आम नागरिकों की तकलीफों को खत्म करने और फलस्तीनियों के आत्म-निर्णय के अधिकार का समर्थन करने की मांग को दिखाता है.