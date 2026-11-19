Saif Ali Khan Threatening Voice Message: बॉलीवुड के सितारों की चमक-दमक के पीछे इन दिनों डर और धमकियों का एक नया सिलसिला दिखाई दे रहा है. कभी किसी एक्टर को जान से मारने की धमकी मिलती है, तो कभी बड़े सितारों के घरों को बम से उड़ाने की चेतावनी. अब इस कड़ी में एक्टर सैफ अली खान का नाम सामने आया है. एक्टर को गुरुवार 19 नवंबर 2026 को एक वॉइस मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई. संदेश में कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी वाले अंजाम की बात की गई. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धमकी के पीछे वाकई वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर है या फिर किसी AI की मदद से उसकी आवाज की नकल?

सैफ अली खान को किसने धमकी दी?

मुंबई पुलिस के मुताबिक, सैफ अली खान को उनके फोन पर जान से मारने की धमकी वाला एक वॉइस मैसेज मिला. यह मैसेज बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वॉन्टेड आरोपी जीशान अख्तर के नाम का लग रहा है. पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि मैसेज असल में अख्तर ने भेजा था या किसी और ने AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी पहचान की नकल की थी. गौरतलब है कि 12 अक्टूबर, 2024 को NCP लीडर बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हमला तीन हमलावरों ने किया था.

सैफ पहले भी हमलों का शिकार हो चुके

सैफ अली खान पहले भी अपने घर पर हमलों को लेकर खबरों में रहे हैं. जनवरी में, एक घुसपैठिया उनके मुंबई वाले घर में घुस गया और एक्टर पर चाकू से हमला कर दिया. उन्हें चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया.

आयुष्मान और तुषार को भी AI धमकियां मिलीं

सैफ को मिली यह धमकी बॉलीवुड स्टार्स को टारगेट करने वाले मैसेज की सीरीज़ में सबसे नई है. हाल ही में, मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु के 30 साल के IIT ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया. उस पर आयुष्मान खुराना और तुषार कपूर जैसे एक्टर्स को धमकी भरे मैसेज भेजने के लिए AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, उसका किसी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं मिला.

अमिताभ बच्चन का बंगला भी धमकियों के निशाने पर

एक्टर अमिताभ बच्चन का जुहू वाला बंगला, जलसा, कई बार झूठी बम धमकियों की वजह से खबरों में रहा है. 12 नवंबर को, एक ईमेल में जलसा, मुंबई एयरपोर्ट और पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर को धमकी दी गई थी. तलाशी के दौरान कोई एक्सप्लोसिव नहीं मिला.

इन लगातार घटनाओं ने बॉलीवुड स्टार्स की सिक्योरिटी और AI के संभावित गलत इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सैफ की धमकी की जांच अभी चल रही है, और पुलिस भेजने वाले की असली पहचान पता लगाने की कोशिश कर रही है.