रईस होने के बावजूद बचपन में जेब खर्च के लिए तरसते, पिता से पड़ती मार, इश्क में बन रहे थे ‘नवाब’ छीन ली गई पहली ही फिल्म

अभिनेता सैफ अली खान आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में हैं. लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं, जो काफी दिलचस्प हैं. अभिनेता को बचपन में पिता द्वारा काफी मार पड़ती थी. इतना ही नहीं, इश्क लड़ान के चक्कर में उन्हें पहली ही फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. चलिए जानते हैं सैफ अली खान से जुड़ी कुछ रोचक बातें.

बचपन में जेब खर्च के लिए तरसते

सैफ अली खान का जन्म बेहद ही रईस खानदान में हुआ था. आपको बता दें कि उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी खानदान के आखिरी नवाब थे. वहीं उनकी मां शर्मिला टैगोर भी अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रहीं. लेकिन अभिनेता ने एशियन एज को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उनकी परवरिश तो काफी सही मिली, लेकिन जेब खर्च के लिए वो तरसते थे. एक्टर ने कहा था कि बचपन में उन्हें कभी पॉकेट मनी नहीं मिली, और मिलती भी थी तो और लोग से काफी कम.

जब पिता ने सैफ अली खान की कर दी थी पिटाई

नवाबों के खानदान में पैदा होने के कारण सैफ अली खान की परवरिश काफी शानो शौकत वाली थी. उनके पीछे हमेशा नौकर चाकर दौड़ते रहते थे, क्योंकि वो बहुत जिद्दी थे. बताया जाता है कि पिता मंसूर अली खान पटौदी अक्सर अपने सेक्रेटरी से सैफ को संदेश भिजवाते थे कि वो उन्हें पढ़ता देखना चाहते हैं. आपको बता दें कि मंसूर अली खान सिगरेट पीते थे, तो सैफ पिता की बची हुई सिगरेट की बड्स को एयरगन से निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल करते थे. एक बार पिता ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और बेल्ट से उनकी जमकर पिटाई कर दी.

पहली ही फिल्म से निकाला

साल 1991 में सैफ अली खान को राहुल रवैल ने फिल्म बेखुदी में कास्ट कर लिया. इसी फिल्म से तनूजा की बेटी काजोल भी डेब्यू कर रही थीं. शूटिंग से पहले बड़े स्टार्स के साथ फोटोशूट का सिलसिला चलता था. उसमें अमृता सिंह भी आई थीं, जिन्हें देखते ही सैफ को उनसे प्यार हो गया. वह उनसे बार-बार मिलने जाते. तमाम कोशिशों के बाद सैफ, अमृता सिंह को मनाने में कामयाब हो गए. फिर अभिनेता पर ऐसा इश्क का रंग चढ़ा कि वो कई घंटे शूटिंग सेट पर लेट पहुंचते और कई दिन गायब रहते. यह देख डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया.

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