इस एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन देकर पछताए थे Saif Ali Khan, कहा था-ये सबसे खराब…

सैफ ने खुलासा किया था कि उनकी को-एक्ट्रेस चाहती थीं कि वो इस किसिंग सीन से इंकार कर दें. क्या आप जानते हैं कि वो एक्ट्रेस कौन थी?

Published: September 16, 2025 9:23:00 AM IST

Saif Ali Khan Kissing Scenes: बॉलीवुड फिल्मों में अब किसिंग और लवमेकिंग सीन्स आम हो चुके हैं. ज्यादातर जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस फ़िल्मी दुनिया में आते हैं, वो इस बात से वाकिफ होते हैं कि बड़े परदे पर उन्हें कभी न कभी बोल्ड या लवमेकिंग सीन्स तो देने ही पड़ेंगे. सैफ अली खान (Saif Ali Khan) भी इनमें से एक हैं. उन्होंने भी कई फिल्मों में एक्ट्रेसेस के साथ लवमेकिंग या किसिंग सीन दिए हैं. कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने किसी फिल्म में दिए सबसे खराब किसिंग सीन की बात की थी.

रानी मुखर्जी के साथ दिया था किसिंग सीन

सैफ ने ये भी खुलासा किया था कि उनकी को-एक्ट्रेस चाहती थीं कि सैफ इस किसिंग सीन से इंकार कर दें. क्या आप जानते हैं कि ये एक्ट्रेस कौन थी? ये एक्ट्रेस रानी मुखर्जी थीं जिन्होंने सैफ के साथ फिल्म हम तुम में काम किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रानी और सैफ ने इस किसिंग सीन के बारे में एक वीडियो में बात की थी. रानी ने कहा था, सैफ तुम्हें याद है हम उस किसिंग सीन से पहले कितने डरे हुए थे? इसका जवाब सैफ ने देते हुए कहा था, हां मैं जानता हूं तुम कितनी डरी हुई थीं रानी. तुमने(रानी) ने कहा था, सुनो मैं चाहती हूं कि तुम ये किसिंग सीन करने से मना कर दो. तब सैफ ने रानी से कहा था, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा है तो मुझे करना पड़ेगा. फिर रानी ने कहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए.

सैफ ने कहा, सबसे बेकार किस था

रानी ने बेमन से फिल्म में ये किसिंग सीन दिया था जिसके बाद सैफ ने कहा था, ये सिनेमा के इतिहास का सबसे बेकार किस था, ये बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल था. इसमें मैं बहुत ही अनकम्फ़र्टेबल था क्योंकि तुम(रानी) बहुत अनकम्फ़र्टेबल थीं. आपको बता दें कि रानी और सैफ ने तकरीबन 6 फिल्मों में साथ काम किया है. इनमें हम तुम के अलावा तारारमपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, कल हो न हो, बंटी और बबली 2 जैसी फिल्में हैं. सैफ की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ दिए हैं. दोनों ने फिल्म कुर्बान, ओमकारा जैसी फिल्मों में काफी इंटीमेट सीन्स दिए थे. 

