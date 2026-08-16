सैफ अली खान के जन्मदिन पर करीना ने खोले प्यार के पन्ने, अनदेखी तस्वीरों में दिखा कपल का रोमांटिक अंदाज

एक्टर सैफ अली खान आज, 16 अगस्त को अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं. उनकी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर अक्सर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए पति को जन्मदिन की बधाई दी है. अभिनेत्री ने सैफ के जन्मदिन पर अपने वेकेशन की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर कीं. साथ ही प्यारा सा कैप्शन भी लिखा है.

रोमांटिक तस्वीरें साझा कीं

रविवार को करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर कीं. एक तस्वीर में, कपल को एक नाव पर समुद्र और ठंडी हवा का मजा लेते हुए देखा जा सकता है, जबकि करीना एक सेल्फी ले रही हैं. एक और तस्वीर में कपल एक साथ पोज़ देते हुए दिख रहे हैं, जिसमें करीना सफेद बिकिनी में बहुत खूबसूरत लग रही हैं, जबकि सैफ सफेद शर्ट और लाल शॉर्ट्स में उनके बगल में खड़े हैं.

एक्ट्रेस ने दिया प्यारा कैप्शन

तस्वीरें शेयर करते हुए, करीना ने एक प्यारा सा बर्थडे नोट लिखा, जिसमें लिखा था, ‘मेरे हमेशा साथ रहने वाले दोस्त को जन्मदिन मुबारक हो. तुम्हारे बिना ज़िंदगी कितनी बोरिंग होगी. यह इंस्टा पोस्ट की सारी तस्वीरें उसने अप्रूव की हैं. जब मैं उसकी तस्वीरें पोस्ट करती हूं तो उसे बहुत अच्छा लगता है.’ करीना ने बैकग्राउंड में टशन का गाना दिल डांस मारे भी लगाया. वही फिल्म जिसने दोनों को करीब लाया और उनके रोमांस को बढ़ावा दिया.

कब हुई थी सैफ और करीना की शादी?

सैफ और करीना को 2008 में आई फिल्म टशन की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया था. उनके रिश्ते ने मीडिया का काफी ध्यान खींचा, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि सैफ पहले एक्टर अमृता सिंह से शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. इस कपल ने 16 अक्टूबर 2012 को मुंबई में सैफ के बांद्रा वाले घर पर एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की. दिसंबर 2016 में उनके पहले बेटे, तैमूर अली खान का जन्म हुआ, उसके बाद फरवरी 2021 में उनके दूसरे बेटे, जेह अली खान का जन्म हुआ.

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