‘राम’ के बाद ‘रामायण’ की ‘सीता’ का भी बायकॉट! स्विमसूट में दिखी एक्ट्रेस तो भड़के लोग बोले-नाटक करती है…

Sai Pallavi Troll: रणबीर कपूर की ई-सिगरेट कंट्रोवर्सी के साथ ही साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी की स्विमसूट में फोटोज भी इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. रामायण फिल्म में सीता का किरदार निभाने वालीं साई पल्लवी को स्विमसूट में देख लोग भड़क गए हैं.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 23, 2025 12:29:35 PM IST

Sai Pallavi Swimsuit Photos: साउथ की फेमस एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी सादगी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं. वह अक्सर ही फिल्मी इवेंट्स में भी वेस्टर्न ड्रेस नहीं, बल्कि साड़ी या सूट में नजर आती हैं और हमेशा से अपने आप को ट्रेडिशनल गर्ल की तरह प्रेजेंट करती नजर आई हैं. ऐसे में जब उनके रामायण फिल्म में माता सीता का किरदार निभाने की बात सामने आई थी, तो फैंस खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे. लेकिन,अब एक्ट्रेस की स्विमसूट में वायरल फोटोज देख लोग भड़क गए हैं और साई पल्लवी (Sai Pallavi) के लिए तरह-तरह की बातें कह रहे हैं. 

साई पल्लवी की स्विमसूट में वायरल हुईं फोटोज

दरअसल, साई पल्लवी (Sai Pallavi Instagram) की बहन पूजा कन्नन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. यह फोटोज उनकी और एक्ट्रेस साई पल्लवी की वेकेशन की हैं. फोटोज में दोनों बहनें समंदर किनारे स्विमसूट पहने एन्जॉय करती नजर आ रही हैं.

साई पल्लवी (Sai Pallavi Photos) की बहन ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए लिखा,बीच हाई #sunkissed और साई पल्लवी को टैग किया है. फोटोज में कहीं साई पल्लवी बीच पर अपनी बिकिनी लुक में बैठी नजर आ रही हैं, तो कहीं वह समंदर में पानी में मुस्कुराती कैमरा के लिए पोज कर रही हैं. रामायण एक्ट्रेस की स्विमसूट वाली फोटोज इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं इन्हीं को देख ट्रोलर्स ने ट्रोलिंग शुरू कर दी हैं. 

साई पल्लवी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं लोग 

रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi Controversy) को स्विमसूट में देख एक यूजर ने लिखा- ऑनस्क्रीन ट्रेडिशनल साड़ी पहनने वालीं साई पल्लवी रियल जिंदगी में बिकिनी पहनती है. दूसरे ने लिखा- इससे साबित हो गया कि वह सभी दूसरी हीरोइनों की तरह ही है…पारंपरिक कपड़े तो छोड़ ही दीजिए. तो एक अन्य ने लिखा, अगर साई पल्लवी स्लीवलेस और छोटी ड्रेस पहन समंदर किनारे जाती है तो कौन-सी हीरोइन भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगी?

साई पल्लवी के फैंस बचाव में उतरे

जहां एक तरफ ट्रोलर्स अपनी ट्रोलिंग बंद नहीं कर रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ साई पल्लवी (Sai Pallavi Troll) के फैंस उनका बचाव करने उतर आए हैं. एक यूजर ने लिखा, यह पल्लवी की इच्छा है, वह क्या पहनना चाहती हैं. आओप पानी के नीचे क्या पहनने की उम्मीद करते हैं? एक साड़ी?? तो दूसरे ने लिखा- लोग स्विमिंग के समय स्विमसूट ही पहनते हैं. 

साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म

बता दें, साई पल्लवी (Sai Pallavi New Movie) जल्द ही रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ रामायण में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म किा पहला लुक कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था. जिसे फिल्मी फैंस से खूब तारीफें मिली थीं. 

