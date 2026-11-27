एक्ट्रेस साई पल्लवी इन दिनों फिल्म ‘रामायण’ में सीता माता की भूमिका से चर्चा में हैं. उन्हें अपने किरदार के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. अभिनेत्री ने कहा कि फिल्म ‘रामायण’ में सीता का किरदार निभाना उनके लिए बेहद खास और निजी अनुभव रहा है. इस दौरान उन्होंने फिल्म में अपनी कास्टिंग को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं और सवालों पर भी अपनी बात रखी.

साई पल्लवी मुंबई में वी द विमेन इवेंट में बरखा दत्त के साथ बातचीत कर रही थीं. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सीता का रोल करने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बदल गई. इस पर अभिनेत्री ने कहा, ‘मेरी ज़िंदगी हमेशा एक फ़िल्म से दूसरी फ़िल्म में जाने के बारे में रही है. इससे आपमें कुछ बदलाव आता है क्योंकि आप उस रोल को अपने दिल में बसा लेते हैं. मुझमें कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन वे सभी बहुत पर्सनल हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया समझ पाएगी या जाननी भी चाहिए. यह कोई बड़ी बात भी नहीं है.’

खुद को लेकर पूरी तरह सहज हैं

साई पल्लवी ने फिल्म ‘रामायण’ में सीता के किरदार के लिए अपनी कास्टिंग और लुक को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं पर भी बात की. उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं से अनजान नहीं हैं. कई लोग सीता के रूप और उनकी खूबसूरती को लेकर अपनी राय दे रहे हैं. हालांकि, साई का मानना है कि दूसरों की बातों से खुद को परेशान नहीं होने देना चाहिए. अगर किसी की टिप्पणी आपको अंदर तक प्रभावित करती है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद को और मजबूत बनाने की जरूरत है. एक्ट्रेस ने आगे कहा कि वह खुद को लेकर पूरी तरह सहज हैं और दूसरों की राय से उनकी सोच नहीं बदलती. उनके मुताबिक, हर किसी को अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखना चाहिए कि वह लोगों की आलोचनाओं और बेवजह की बातों को नजरअंदाज कर सके.

किस तरह का किरदार निभाना चाहेंगी एक्ट्रेस?

जब साई पल्लवी से पूछा गया कि वह किस तरह के किरदार नहीं निभाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि वह ऐसे रोल से दूर रहना पसंद करती हैं, जिनमें सिर्फ ग्लैमर दिखाने पर ध्यान दिया जाता है. एक्ट्रेस के मुताबिक, वह हमेशा ऐसे किरदार चुनती हैं जिनमें दम हो और जो कहानी में अहम भूमिका निभाते हों. उन्होंने माना कि करियर की शुरुआत में ऐसे रोल ठुकराना आसान नहीं था.