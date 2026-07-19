‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’

इन दिनों ‘रामायण (Ramayan)’ फिल्म की टीम ट्रेलर लॉन्च दिल्ली में है. इसी से जुड़े एक इवेंट ‘प्रथम संकल्प’ में एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बताया कि वो सीता का किरदार मिलने को किस तरह से देखती हैं.
साईं पल्लवी ने नितेश तिवारी की रामायण में सीता का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की. साई पल्लवी का कहना है कि उन्होंने प्रार्थना, ध्यान और एकाग्र मन से इस भूमिका को निभाया है. उनका मानना है कि सीता का किरदार निभाना उनके द्वारा पहले निभाए गए किसी भी किरदार से बिल्कुल अलग था.
देवी का किरदार निभाना आसान नहीं
इवेंट में सीता की भूमिका निभाने के बारे में पूछे जाने पर साई ने कहा, ‘एक्टर्स के लिए इस तरह की भूमिकाएं पाना आसान नहीं होता, क्योंकि देवी का किरदार निभाना आसान नहीं है. इसके लिए एक पूरी टीम को अपना दिल और जान लगाकर इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है.’ उन्होंने कहा कि उन्होंने इस भूमिका को कभी भी योजना या महत्वाकांक्षा के बल पर हासिल की गई उपलब्धि के रूप में नहीं देखा. बल्कि, उनका मानना है कि यह उनके लिए एक आशीर्वाद के रूप में मिली.
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— Saran (@rskcinemabuff) July 18, 2026
साई ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैंने सीता मां का किरदार चुनना चुना था. मुझे यह भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. यह ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आप भाग सकते हैं या जिसे आप लिखकर तय कर सकते हैं कि मैं इसे इस तरह निभाना चाहती हूं. मैं बैठकर ध्यान करती थी और कहती थी, सीता मां, आप मेरे माध्यम से अभिनय करें. मेरे माध्यम से जो कुछ भी निकलता है, वही फिल्म के लिए आपका उद्देश्य है.” उन्होंने यह भी कहा कि वो इस दौरान खुद को हर तरह से शुद्ध रखने का प्रयास करती थीं, जिससे वो किरदार के साथ न्याय कर सकें.
कब रिलीज होगी रामायण
रामायण दो भागों में फिल्म के रूप में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगा. साई पल्लवी के अलावा, फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. कन्नड़ अभिनेता यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, जबकि सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाएंगे. कलाकारों में रकुल प्रीत सिंह सुरपनखा, लारा दत्ता कैकेयी और काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में भी शामिल हैं. रामायण को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज, वीएफएक्स कंपनी डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स का समर्थन प्राप्त है.