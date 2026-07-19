Home > मनोरंजन > ‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’

‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’

'रामायण' फिल्म के प्रथम संकल्प कार्यक्रम में बोलते हुए साई पल्लवी ने कहा कि सीता का किरदार निभाना एक आशीर्वाद था और यह ऐसी भूमिका नहीं थी जिसके लिए वह आसानी से तैयारी कर सकती थीं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 19, 2026 11:51:30 AM IST

रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण में सीता की साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभाने वाली हैं.
रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण में सीता की साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी निभाने वाली हैं.


इन दिनों ‘रामायण (Ramayan)’ फिल्म की टीम ट्रेलर लॉन्च दिल्ली में है. इसी से जुड़े एक इवेंट ‘प्रथम संकल्प’ में एक्ट्रेस साई पल्लवी ने बताया कि वो सीता का किरदार मिलने को किस तरह से देखती हैं.

साईं पल्लवी ने नितेश तिवारी की रामायण में सीता का किरदार निभाने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की. साई पल्लवी का कहना है कि उन्होंने प्रार्थना, ध्यान और एकाग्र मन से इस भूमिका को निभाया है. उनका मानना है कि सीता का किरदार निभाना उनके द्वारा पहले निभाए गए किसी भी किरदार से बिल्कुल अलग था.

You Might Be Interested In

देवी का किरदार निभाना आसान नहीं 

इवेंट में सीता की भूमिका निभाने के बारे में पूछे जाने पर साई ने कहा, ‘एक्टर्स के लिए इस तरह की भूमिकाएं पाना आसान नहीं होता, क्योंकि देवी का किरदार निभाना आसान नहीं है. इसके लिए एक पूरी टीम को अपना दिल और जान लगाकर इसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी पड़ती है.’ उन्होंने कहा कि उन्होंने इस भूमिका को कभी भी योजना या महत्वाकांक्षा के बल पर हासिल की गई उपलब्धि के रूप में नहीं देखा. बल्कि, उनका मानना ​​है कि यह उनके लिए एक आशीर्वाद के रूप में मिली.

साई ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैंने सीता मां का किरदार चुनना चुना था. मुझे यह भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. यह ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आप भाग सकते हैं या जिसे आप लिखकर तय कर सकते हैं कि मैं इसे इस तरह निभाना चाहती हूं. मैं बैठकर ध्यान करती थी और कहती थी, सीता मां, आप मेरे माध्यम से अभिनय करें. मेरे माध्यम से जो कुछ भी निकलता है, वही फिल्म के लिए आपका उद्देश्य है.” उन्होंने यह भी कहा कि वो इस दौरान खुद को हर तरह से शुद्ध रखने का प्रयास करती थीं, जिससे वो किरदार के साथ न्याय कर सकें.

कब रिलीज होगी रामायण 

रामायण दो भागों में फिल्म के रूप में रिलीज होगी. पहला भाग दिवाली 2026 के दौरान सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगा. साई पल्लवी के अलावा, फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में हैं. कन्नड़ अभिनेता यश रावण के किरदार में नजर आएंगे, जबकि सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाएंगे. कलाकारों में रकुल प्रीत सिंह सुरपनखा, लारा दत्ता कैकेयी और काजल अग्रवाल मंदोदरी के किरदार में भी शामिल हैं. रामायण को नमित मल्होत्रा ​​के प्राइम फोकस स्टूडियोज, वीएफएक्स कंपनी डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स का समर्थन प्राप्त है.

Tags: bollywoodentertainmentSai Pallavi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में

July 18, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें

July 18, 2026

रजत टोकस के वो सीरियल, जिन्होंने लोगों को किया हैरान

July 18, 2026

पेट की चर्बी हटाने के लिए पिएं ये 6 ड्रिंक्स

July 18, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 6 दमदार फिल्में

July 18, 2026

कभी इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, फिर एक्ट्रेस बन...

July 18, 2026
‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’
‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’
‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’
‘रामायण’ में सीता का रोल मिलने पर साई पल्लवी ने जताया आभार, बोलीं, ‘आशीर्वाद के रूप में मिला…’