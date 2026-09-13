बॉलीवुड-हॉलीवुड की दुनिया के सुपरस्टार, निजी जीवन में थे फ्लॉप, पहली पत्नी को छोड़ विदेशी का थामा हाथ, फिर जिंदगी भर पछताए

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उनका नाम सईद जाफरी है. आज वो इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी मखमली आवाज और बेहतरीन अभिनय से बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक राज किया. उनकी असली जिंदगी में एक ऐसी प्रेम कहानी और पछतावा छुपा था जिसने उनकी मौत के बाद हर किसी की आंखें नम कर दी. चलिए जानते हैं उनकी कहानी को.

क्या है उनकी लव स्टोरी?

1950 के दशक के दौरान दिल्ली के यूनिटी थिएटर में सईद जाफरी की मुलाकात एक बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली लड़की मधुर बहादुर से हुई. सईद पहली मुलाकात में ही मधुर के प्यार में पड़ गए. दोनों की कला और थिएटर के प्रति दीवानगी ने उन्हें करीब ला दिया. परिवार की सहमति से 1958 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद दोनों अपने सपनों को पूरा करने अमेरिका चले गए. उनकी तीन बेटियां हुई मीरा, जिया और सकीना जाफरी.

ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच कि आ गईं दूरियां

बाहर से लोगों को देखने में यह एक परफेक्ट फैमिली लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा विवाद और फासला जन्म ले रहा था. सईद जाफरी अपने करियर को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी थे. लेकिन इसी महत्वाकांक्षा में वे अपनी पत्नी मधुर को नजरअंदाज करने लगे. सईद चाहते थे कि मधुर एक पारंपरिक पत्नी की तरह घर संभाले. जबकि मधुर एक आजाद खयाल और शिक्षित महिला थी. धीरे-धीरे सईद का व्यवहार बदल गया. वे स्वार्थी होने लगे और उन्होंने मधुर को केवल अपनी जरूरतों तक सीमित कर दिया. मधुर को लगा कि इस रिश्ते में उनका दम घुट रहा है.

शादी के 8 साल बाद हुए अलग

दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि 1966 में शादी के 8 साल बाद दोनों का तलाक हो गया. तलाक के बाद सईद जाफरी ने जेनिफर सोरेल से शादी कर ली. लेकिन तलाक के सालों बाद सईद जाफरी को अपनी गलती का भयानक एहसास हुआ. उन्हें अपनी पहली पत्नी मधुर की कद्र तब समझ आई जब बहुत देर हो चुकी थी. एक्टर ने स्वीकारा कि उन्होंने उसके साथ अन्याय किया था. उन्होंने कुछ इंटरव्यू में कहा, मैं इतना स्वार्थी था कि उसके सपनों को कभी देख ही नहीं पाया. जब वह मशहूर शेफ और एक्ट्रेस बनी तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या हीरा खो दिया. सईद जाफरी जीवन भर अपनी पहली शादी के टूटने और बेटियों से दूरी का दर्द और पछतावा अपने दिल में दबाए रहे. इसी पछतावे को लिए हुए उनका 15 नवंबर 2015 को 86 वर्ष की उम्र में लंदन में निधन हो गया था.

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