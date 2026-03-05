Home > मनोरंजन > Arjun Tendulkar-Saaniya Chandhok: सचिन के बेटे अर्जुन की शादी में लगा सितारों का मेला, ऐश्वर्या-अभिषेक ने लगाए चार चांद; क्रिकेट जगत से भी पहुंचे सेलेब्स

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok wedding : सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की 5 मार्च, 2026 गुरुवार को शादी करने जा रहे हैं. इस शादी में राजनीती, खेल और फिल्मी दुनिया की तमाम हस्तियां शामिल हुईं. ऐश्वर्या राय बच्चन भी अपने पति अभिषेक बच्चन संग पहुंचीं थीं. सागरिका घाटगे, फरहान अख्तर, सोनू निगम और आशा भोसले समेत तमाम बॉलीवुड सेलेब्स भी नजर आए.

By: Preeti Rajput | Published: March 5, 2026 3:04:41 PM IST

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की 5 मार्च, 2026 गुरुवार को शादी हुई.
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की 5 मार्च, 2026 गुरुवार को शादी हुई.


Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok wedding Ceremony: सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदलुकर 5 मार्च, 2026 गुरुवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. इस शादी में तमाम स्पोर्ट्स से लेकर राजनीति और बॉलीवुड तक सेलेब्स शामिल होने के लिए पहुंचे. क्रिकेट जगत की बात करें, तो महेंद्र सिंह धोनी समेत हरभजन सिंह पहुंचे, वहीं शादी में बच्चन फैमिली भी नजर आई. ऐश्वर्या राय पति अभिषेक बच्चन के साथ पोज देते हुए दिखाई दी. अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी अर्जुन तेंदुलकर को भी अपना आशीर्वाद देने के लिए शादी में पहुंचे. बता दें कि, अर्जुन तेंदुलकर की शादी के फंक्शन 3 मार्च को शुरू हो गए थे. वह सानिया चंडोक के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. बता दें कि, सानिया मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. उनके पिता का नाम सनी चंडोक है.
इस सेलिब्रेशन में क्रिकेट और सिनेमा की दुनिया के लोग एक साथ आए, जिसमें करीबी दोस्त, टीम के पुराने साथी और बॉलीवुड स्टार्स कपल को उनके नए सफर के लिए आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए.

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन थे, जिन्होंने अपनी सादगी भरी लेकिन एलिगेंट मौजूदगी से सबका ध्यान खींचा. हाथों में हाथ डाले चलते हुए, यह कपल बहुत ही शांत और ग्रेसफुल लग रहा था. अभिषेक बच्चन ने आइवरी ट्राउज़र के साथ एक क्लासिक ब्लैक बंदगला चुना, जिससे उनका लुक शार्प और टाइमलेस रहा. ऐश्वर्या राय बच्चन ने उन्हें एक आरामदायक पाउडर ब्लू अनारकली में खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट किया, जिसमें बारीक डिटेलिंग थी और मैचिंग दुपट्टा था, जो शांत सोफिस्टिकेशन दिखा रहा था. बता दें कि, कपल के तलाक की खबरे पिछले काफी सालों से चल रही थी. इसके बाद दोनों काफी अलग-अलग नजर आते थे, लेकिन एक बार फिर से साथ में शादी में शामिल होकर इन अफवाहों पर रोक लगा दी है. 

अमिताभ बच्चन संग जया बच्चन

जया बच्चन पति अमिताभ बच्चन के साथ शादी में शामिल होने पहुंचीं. जया बालों में गजरा लगाए अलग स्वैग में नजर आ रही थीं. वहीं उनकी खूबसूरती और अंदाज देख फैंस भी हैरान रह गए. 

अंबानी परिवार ने भी की शिरकत

अर्जुन की शादी के लिए पूरा अंबानी परिवार ट्रेडिशनल अवतार में पहुंचा था. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. आज भी दोनों ने कलर कॉर्डिनेटेड लुक फ्लॉन्ट किया था. नीता अंबानी की साड़ी की तो काफी तारीफें  हो रही हैं. उन्होंने गोल्डन कलर की कांजीवरम सिल्क साड़ी को ओपन पल्ला स्टाइल ड्रेपिंग साथ पहना था. गोल्डन पोटली के साथ उन्होने अपना लुक कम्पलीट किया था.  

आरती सिंह-दीपक चौहान 

टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह और बिजनेसमैन दीपक चौहान के साथ अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुईं. बता दें कि दीपक चौहान और आरती का सचिन तेंदुलकर के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन हैं. दोनों Indian Street Premier League के कारण एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. दीपक और आरती ISPL में बतौर प्रेजिडेंट ऑफ ऑपरेशन्स काम संभालते हैं. 

क्रिकेट जगत के स्टार्स 

इस शादी में क्रिकेट जगत से प्यार की बाढ़ आ गई है. पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ पहुंचे, दोनों ने सफेद रंग के शानदार कपड़े पहने थे — MS धोनी ने बंदगला और साक्षी धोनी ने सिंपल कढ़ाई वाला सूट पहना था. राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, युवराज सिंह और इरफान पठान भी वेन्यू पर दोस्तों से मिलते और तस्वीरें खिंचवाते दिखे. अर्जुन तेंदुलकर के करीबी दोस्त श्रेयस अय्यर भी सेरेमनी में शामिल हुए, साथ ही पृथ्वी शॉ और सुरेश रैना भी अपनी पत्नियों के साथ दिखे.

पिछले साल हुई थी सगाई 

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने पिछले साल अगस्त में सगाई की थी, और उनकी शादी को प्राइवेट रखा गया है, जिसका इंतज़ाम तेंदुलकर परिवार ने ध्यान से किया है. सानिया चंडोक के बिजनेस परिवार से जुड़ा मुंबई का एक होटल है, उसे बहुत अच्छे से सजाया गया है, जिसमें शान और समझदारी दोनों का ध्यान रखा गया है.  

