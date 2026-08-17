‘शोले’ फिल्म का ऐसा एक्टर, जिसे रोल के लिए पैसा नहीं; मिला था फ्रिज, बेटी-पत्नी भी हैं दिग्गज एक्ट्रेस

करीब 50 साल बाद भी एवरग्रीन फिल्म ‘शोले’ रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई की थी. इसी फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने भी भूमिका अदा की थी. लेकिन उन्हें फिल्म के लिए एकमात्र फ्रिज गिफ्ट के तौर पर मिली थी. साथ ही आपको बता दें कि सचिन पिलगांवकर सिर्फ एक एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि निर्माता और निर्देशक भी हैं. उनकी पत्नी और बेटी भी एक्ट्रेस हैं.

‘शोले’ में कौन सा रोल निभाया था?

फिल्म शोले का हर कैरेक्टर और डायलॉग आइकॉनिक बन गया था. इस फिल्म में सचिन पिलगांवकर ने गांव के इमाम रहीम चाचा (एके हंगल) के बेटे अहमद का छोटा लेकिन जरूरी रोल किया था.

अहमद का कैरेक्टर एक जवान और खुशमिजाज लड़के के तौर पर दिखाया गया है, जिसे गब्बर सिंह बेरहमी से मार देता है और जय और वीरू का विलेन के प्रति गुस्सा बढ़ाता है, जिससे कहानी आगे बढ़ती है. सचिन को उनके छोटे रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी, फिर भी उन्हें अपने रोल के लिए कोई पैसे नहीं मिले थे.

रोल के लिए मिला था फ्रिज

सचिन ने कई इंटरव्यू में बताया है कि उन्हें शोले के लिए पैसे के बजाय मेहनताने के तौर पर एक नया फ्रिज मिला था. हम 1970 के दशक की बात कर रहे हैं और उस समय फ्रिज होना बहुत बड़ी बात थी. अब लगभग सभी घरों में फ्रिज है लेकिन उस समय यह एक लग्जरी आइटम था. सचिन ने फ्रिज को अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक बताया है जिसे उन्होंने आज भी संभाल कर रखा है.

सचिन पिलगांवकर फिल्म के बारे में

सचिन पिलगांवकर ने मराठी फिल्मों के अलावा कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई. ‘शोले’ के अलावा वह एक और कल्ट फिल्म ‘सत्ते पे सत्ता’ में नजर आए, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के छह भाइयों में से एक सनी का किरदार निभाया था.

फिल्मों के साथ-साथ सचिन ने टीवी पर भी काम किया. साल 2006 में वह टीवी सीरियल ‘तू तोता मैं मैना’ में नजर आए. उन्होंने निर्देशन की शुरुआत अपने पिता द्वारा बनाई गई फिल्म ‘माई बाप’ (1982) से की थी. इसके बाद अपने करियर में वह 20 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं.

सचिन पिलगांवकर की बेटी-पत्नी हैं एक्ट्रेस

सचिन पिलगांवकर का परिवार एक प्रसिद्ध फिल्मी परिवार है. उनकी पत्नी सुप्रिया पिलगांवकर एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं, और उनकी बेटी श्रिया पिलगांवकर भी एक लोकप्रिय अभिनेत्री व निर्देशक हैं.

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