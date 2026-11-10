Saba Ali Khan: सैफ-अमृता के तलाक के 22 साल बाद सबा ने बताया कैसा था ‘एक्स-भाभी’ संग उनका रिश्ता? पटौदी परिवार के खोले पुराने राज़

Saba Ali Revealed Pataudi Family Secrets: बॉलीवुड के नवाब परिवार की जिंदगी बाहर से जितनी शाही दिखाई देती है, उसके भीतर रिश्तों, भावनाओं और यादों की भी एक लंबी कहानी है. खासकर सैफ अली खान की पहली शादी, अमृता सिंह से उनका तलाक और फिर करीना कपूर के साथ नई जिंदगी शुरू करने को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है. अब सैफ की बहन और ज्वेलरी डिजाइनर सबा अली खान ने एक इंटरव्यू में परिवार के इन रिश्तों पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अमृता सिंह के साथ उनका रिश्ता कैसा था, करीना कपूर के लिए उनके मन में क्या है और पिता मंसूर अली खान पटौदी के आखिरी वक्त की कौन-सी याद आज भी उन्हें भावुक कर देती है.

सिर्फ़ भाभी नहीं थीं अमृता सिंह- सबा अली खान

सिद्धार्थ कन्नन के YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान, सबा ने अपनी एक्स भाभी अमृता सिंह के साथ अपने पुराने रिश्ते को याद किया. उन्होंने बताया कि जब साल 1991 में सैफ अली खान ने अमृता से शादी की थी, तब वह सिर्फ़ 15 साल की थीं. उस समय अमृता उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई थीं.

सबा के मुताबिक, अमृता बहुत फ्रेंडली थीं और उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे. वह उन्हें एक बड़ी बहन की तरह समझाती थीं. सबा ने बताया कि कई बार उनकी मां शर्मिला टैगोर उन्हें किसी बात पर डांटती थीं, लेकिन अमृता उसी बात को ज़्यादा आसान और प्यार भरे तरीके से समझाती थीं. उन्होंने अमृता को एक मां जैसी इंसान बताया जो अपनी मां से ज़्यादा आसानी से बात कर लेती थीं.

अमृता के बारे में सबा ने शेयर की एक मजेदार बात

अमृता अपनी ड्रेसिंग पर भी खास ध्यान देती थीं. एक मज़ेदार किस्सा शेयर करते हुए सबा ने कहा कि अमृता उनके कपड़ों और एक्सेसरीज़ के रंगों पर भी कमेंट करती थीं. अगर बैग और ड्रेस के रंग मैच नहीं करते थे, तो वह उन्हें डांटती थीं.

करीना कपूर के लिए भी जताया प्यार

बातचीत में सबा ने करीना कपूर खान यानी उनकी Present भाभी को लेकर अपनी फीलिंग्स भी साफ कीं. उन्होंने कहा, ‘मुझे बेबो बहुत पसंद हैं, यह बहुत साफ है. मेरी लॉयल्टी वहीं है जहां होनी चाहिए.’ हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमृता उनके लिए बहुत अच्छी थीं और उन्होंने उन्हें जिंदगी में काफी डायरेक्शन दिखाया.

2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद सबा और अमृता पहले जितने करीब नहीं रहे. सबा के मुताबिक, हो सकता है कि उस समय अमृता को अपने लिए कुछ समय और दूरी की जरूरत थी. हालांकि, दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं है. आज भी, जब भी वे मिलते हैं, तो एक-दूसरे से गर्मजोशी से मिलते हैं.

पिता की आखिरी सांस के समय पूरा परिवार साथ

इंटरव्यू में सबा ने अपने पिता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मंसूर अली खान पटौदी को भी याद किया. उन्होंने बताया कि परिवार के लिए सबसे इमोशनल पल उनके पिता का निधन था. उस समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ मौजूद थे, यहां तक की भाई सैफ ने अपनी करीना के साथ शादी भी 1 साल Delay कर दी थी और उन्होंने एक परिवार की तरह उनका साथ दिया. सबा ने इस याद को बहुत खास बताया. उनके लिए अपने पिता को खोना ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है. उन्होंने अपने पिता के साथ बिताए आखिरी पलों को परिवार की सबसे इमोशनल यादों में से एक बताया.

मंसूर अली खान पटौदी का 22 सितंबर 2011 को 70 साल की उम्र में निधन हो गया था. वह फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे. सबा ने पहले भी बताया था कि पिता के जाने के बाद वह लंबे समय तक इस दुख से उबर नहीं पाईं. उनका किताब पढ़ने जैसे आसान काम करने में भी मन नहीं करता था.