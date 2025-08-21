Gia Manek Wedding: 39 साल की उम्र में ‘गोपी बहू’ ने की शादी, बॉयफ्रेंड संग जिया मानेक ने चोरी-छिपे की सीक्रेट वेडिंग, देखें तस्वीरें…

Gia Manek Wedding: साथ निभाना साथिया फेम एक्ट्रेस जिया मानेक आखिरकार शादी के बंधन में बंध चुकी हैं। उन्होंने सबसे छुपा कर वरुण जैन के साथ प्राइवेट सेरेमनी में सात फेरे ले लिए हैं। जिया ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। वह अपने पति के साथ शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जिया मानेक सिंपल सोबर लुक में भी कहर ढा रही है। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।

जिया मानेक ने रचाई शादी

उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा- ईश्वर और गुरु की कृपा और अपार प्रेम के साथ, हम इस शाश्वत मिलन में कदम रख चुके हैं – हाथ में हाथ डाले, दिल से दिल मिलाकर। हम दो दोस्त थे, आज हम पति-पत्नी हैं। अपने सभी प्रियजनों के प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस दिन को इतना खास बनाया।श्रीमान और श्रीमती के रूप में हंसी, रोमांच, यादों और साथ से भरे जीवन के लिए शुभकामनाएं।

जिया मानेक का ब्राइडल लुक

तस्वीरों में जिया गोल्डन कलर की साड़ी में काफी सुंदर नजर आ रही हैं। उन्होंने साड़ी के साथ टेंपल जूलरी पहनी थी। मांग टीका, हैवी नेकलेस और कमरबंद, झुमके उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं। उन्होंने हाथों में लाल चूड़िया भी पहनी हुई है। गजरे से उन्होंने हेयरस्टाइल किया है। दिल्हन के लुक में जिया मानेक काफी सुंदर लग रही हैं।

इन शोज में नजर आ चुकी हैं एक्ट्रेस