Anupama Spoiler 21 August: हिला कर रख देगा “अनुपमा” का अपकमिंग एपिसोड, छपड़ फाड़ देंगी TRP, पराग का कारोबार होगा तहस-नहस, वसुंधरा का गुरूर होगा चकनाचूर

Published: August 21, 2025 13:05:22 IST

Anupama Spoiler 21 August 2025 Upcoming Episode: टीवी सीरियल “अनुपमा” लोगों के सबसे पसंदीदा शो में से एक है, मेकर्स भी शो की TRP बढ़ाने और सीरियल को नंबर वन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं अब “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आपको बेहद धमाकेदार और चौका देने वाले ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलने वाला हैं, जो शो को और भी मसालेदार बना देंगे। आप देखेंगे कि अनुपमा के सामने एक बहुत बड़ा और चौका देने वाला राज खुलने वाला है और दूसरी और पराग की हालत बेहद बुरी होने वाली है। 

टीवी सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड मसालेदार ट्विस्ट

टीवी सीरियल “अनुपमा” के बीते एपिसोड में आपने देखा अनुपमा वसुंधरा से झगड़ा करती है, वही वसुंधरा भी कम नहीं पढ़ती और अनुपमा को उसकी औकात दिखा देती है, जिसके बाद अनुपमा उसे पैसो का घमंड ना दिखाने का कहती है। दूसरी और प्रार्थना को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने बच्चे को परिवार से कैसे बचाए। अब “अनुपमा” के आज आने वाले एपिसोड में बड़ा धामेकादा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है और सीरियल में एक ऐसा बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे कोठारी परिवार बर्बादी की कागार पर पहुंच जाएगा।

गौतम लेगा पराग के परिवार से बदला

टीवी सीरियल “अनुपमा” के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि ख्याति, माही को विधवा बोलकर जलील करने वाली है और उस पर हाथ तक उठा देगी, जिसके बाद माही भी ख्याति के खानदान को तबाह करने की कसम खा लेगी और पूरे परिवार को तबाह करने के लिए गौतम का सहारा लेगी। दूसरी और अनुपमा अंश और प्रार्थना की शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन दोनों की शादी होते ही गौतम गुस्से से पागल हो जायेगा और फैसला करेगा कि वो किसी भी किमत पर पराग के परिवार से बदला लेगा और उसके बिजनेस की नींव हिलाकर रख देगा। 

तहस नहस हो जाएगा कोठारी परिवार

सीरियल “अनुपमा” के आने वाले एपिसोड में आयेगा बड़ा बदलाव। आप देखेंगे कि गौतम, पराग से बिजनेस में धोखाधड़ी करेगा और रातों-रात पराग का बिजनेस तहस नहस हो जाएगा और पैसे के घमंड में रहने वाला पराग आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर आ गिरेगास, जिसके बाद उसका दिमाग खराब हो जायेगा और सोचेगा की वह अब कैसे दुनिया का सामना करेगा। वहीं जब अनुपमा पराग की ऐसी बिखरी हालत देखेंगी, तो उसका सहारा बनेगी और सबके सामने फिर से महान बन जाएंगी। पराग की ऐसी टूटी बिखरी हालत देख कोठारी परिवार के लोग भी परेशान हो जायेंगे और वसुंधरा का गुरूर भी चकनाचूर हो जाएगा।

