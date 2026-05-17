क्या किसी क्रिकेटर को डेट कर रही हैं श्रीलीला? वायरल वीडियो ने दिया इशारा, जानें कौन है वो ‘लकी’ खिलाड़ी!

Sreeleela dating Mumbai Indian Player: हाल ही में एक वीडियो की वजह से तेलुगु एक्ट्रेस श्रीलीला का नाम मुंबई इंडियंस के एक खिलाड़ी के साथ जोड़ा जा रहा है. हालांकि इस वायरल वीडियो को अब इंटरनेट से हटा दिया गया है.

अभिनेत्री श्रीलाला इन दिनों कार्तिक आर्यन के साथ अपनी आगामी फिल्म की तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन फिलहाल वे इस वायरल वीडियो की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं.

कैसे शुरू हुई अफवाह

एक्ट्रेस श्रीलीला का नाम मुंबई इंडियंस के जिस क्रिकेटर से जोड़ा जा रहा है, वे हैं तिलक वर्मा. श्रीलीला के उनके साथ अफेयर की अफवाहें उस वीडियो से शुरू हुई, जिसमें वो थीं भी नहीं. इस वायरल वीडियो में सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर दिख रहे थे. मगर वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद अचानक श्रीलीला और तिलक वर्मा का नाम साथ जोड़ा जाने लगा.

दरअसल, इस वीडियो में सूर्यकुमार यादव ये कहते नजर आए, ‘तिलक वर्मा प्यार में हैं.’ इस वीडियो को रेडिट पर एक यूजर ने शेयर किया. हालांकि, फिलहाल इस वीडियो को हटा दिया गया है, लेकिन इस पर आए कमेंट्स अभी भी मौजूद हैं. कुछ यूजर्स इसे पीआर स्टंट बता रहे हैं; वहीं, कुछ यूजर्स का कहना है कि श्रीलीला को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए.

श्रीलीला के बारे में

श्रीलीला भारतीय मूल की एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की थी और 2019 में फिल्म ‘किस’ में मुख्य भूमिका में पदार्पण किया. इसके बाद उन्होंने पेल्ली संदा (2021), धमाका (2022), भगवंत केसरी (2023), गुंटूर कारम (2024), और मास जथारा (2025) जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया. उन्होंने तीन दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं. इन दिनों श्रीलीला कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं.