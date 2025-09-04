Home > मनोरंजन > टीवी > Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

Rubina Dilaik On Himachal Floods: रूबीना दिलैक ने हिमाचल प्रदेश की बाढ़ पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि उनका परिवार और बेटियां फार्महाउस में फंसे हैं, जहां कई दिनों से बिजली नहीं है। लगातार बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 20:58:53 IST

Rubina Dilaik
Rubina Dilaik

Rubina Dilaik Insta Post: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस (famous TV Actress) और बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विनर रूबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आई भीषण बारिश और बाढ़ को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर रूबीना ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ हालात की गंभीरता बताई बल्कि अपनी निजी परेशानी भी सबके सामने रखी।

रूबीना ने लिखा कि “उनके अपने परिवार के सदस्य और उनकी दोनों बेटियां भी इस वक्त हिमाचल में मौजूद हैं। वे एक फार्म हाउस पर रह रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है और जरूरी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश ने जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पेड़ गिर चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है।

Arjun Kapoor की बहन का छलका दर्द, बोलीं-आंटियां मुझे घूरती थीं, पिता बोनी कपूर के तलाक पर कही इतनी बड़ी बात

यहां देखें रूबीना दिलैक का पोस्ट

View this post on Instagram

A post shared by Rubina Dilaik (@rubinadilaik)



पोस्ट में चिंता जताई

एक्ट्रेस ने साफ कहा कि वह और उनके पति वहां लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में चिंता जताई कि हालात बेहद कठिन हैं, लेकिन साथ ही लोगों को भरोसा भी दिलाया कि उनका परिवार सुरक्षित है।

फैंस और सेलेब्स कर रहे कमेंट

फैंस और साथी कलाकारों ने रूबीना की पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स किए और उनके द्वारा पूरे हिमाचल की सलामती की दुआ मांगी। यह अपील एक भावुक पुकार है, जो बताती है कि बाढ़ जैसी आपदाएं सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही नहीं, इंसानी जिंदगी के सबसे निजी हिस्सों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं।

छोटा-सा टॉप पहन यह कैसे बैठीं भोजपुरी हसीना, कैमरा में कैप्चर हो गया ‘प्राइवेट पार्ट’

Tags: Bigg Boss winner Rubina DilaikHimachal pradesh floodhimachal pradesh flood newsRubina DilaikTv Actress
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द
Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द
Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द
Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?