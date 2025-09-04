Himachal Floods: ‘बिजली नहीं, सड़कें टूटीं, परिवार-बेटियां वहीं हैं’, Rubina Dilaik का छलका दर्द

Rubina Dilaik Insta Post: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस (famous TV Actress) और बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की विनर रूबीना दिलैक (Rubina Dilaik) ने हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आई भीषण बारिश और बाढ़ को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया पर रूबीना ने एक लंबा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ हालात की गंभीरता बताई बल्कि अपनी निजी परेशानी भी सबके सामने रखी।

रूबीना ने लिखा कि “उनके अपने परिवार के सदस्य और उनकी दोनों बेटियां भी इस वक्त हिमाचल में मौजूद हैं। वे एक फार्म हाउस पर रह रहे हैं, जहां पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है और जरूरी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश ने जन-जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। पेड़ गिर चुके हैं, सड़कें बह गई हैं और कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है।

पोस्ट में चिंता जताई

एक्ट्रेस ने साफ कहा कि वह और उनके पति वहां लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से फ्लाइट्स भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में चिंता जताई कि हालात बेहद कठिन हैं, लेकिन साथ ही लोगों को भरोसा भी दिलाया कि उनका परिवार सुरक्षित है।

फैंस और सेलेब्स कर रहे कमेंट

फैंस और साथी कलाकारों ने रूबीना की पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स किए और उनके द्वारा पूरे हिमाचल की सलामती की दुआ मांगी। यह अपील एक भावुक पुकार है, जो बताती है कि बाढ़ जैसी आपदाएं सिर्फ बुनियादी ढांचे को ही नहीं, इंसानी जिंदगी के सबसे निजी हिस्सों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं।

