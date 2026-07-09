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हिना खान और रुबिना दिलैक ने शुरू किया टॉक शो, लोगों ने कर दिया ट्रोल, कहा, ‘मोहल्ले की आंटी…’

Rubina Dilaik Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस रुबिना दिलैक और हिना खान इन दिनों अपने नए टॉक शो के कारण ट्रोल हाे रही हैं. जानिए, उनके शो में ऐसा क्या है, जिसकी वजह से लोगों ने ट्रोल कर दिया है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 9, 2026 6:40:26 PM IST

हिना खान और रुबिना दिलैक
हिना खान और रुबिना दिलैक


Hina Khan and Rubina Dilaik Talk Show: पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस रुबीना दिलैक और हिना खान इन दिनों अपने नए शो को लेकर चर्चा में हैं. दोनों एक्ट्रेस ने अपना नया पॉडकास्ट शुरू किया है. 

लेकिन लोगों को ये शो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया  इन दोनों को ट्रोल करना शुरू कर दिया. लोगों का कहना है कि हिना और रुबीना बिलकुल मोहल्ले की आंटियों जैसी बात कर रही हैं. 

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शो के बारे में 

रुबिना दिलैक और हिना खान ने अपने नए टॉक शाे में हाल ही में टीवी सेलेब्स से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज पर बात की. यह बातचीत फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स को कुछ ख़ास पसंद नहीं आ रही. इस वजह से दोनों एक्ट्रेसेस और इस शो को लोग ट्रोल कर रहे हैं. रुबिना दिलैक ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपने नए शो ‘POV’ का एक वीडियो शेयर किया. इसमें रुबिना के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला भी नजर आ रहे हैं. वहीं हिना खान और उनके पति रॉकी भी वीडियो में मौजूद दिखे. यह चारों कलाकार शो में शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चमोला जैसी टीवी एक्ट्रेसेस की पिछली कंट्रोवर्सी पर चर्चा कर रहे थे. 

फैंस ने क्यों किया ट्रोल

फैंस ने जब हिना खान और रुबिना के टॉक शो का वीडियो देखा तो उन्होंने दोनों एक्ट्रेसेस को खरी-खोटी सुना दी. दरअसल, यह दोनों ही टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं और दोनों की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है. लोगों का कहना है कि हिना और रुबीना मोहल्ले की आंटियों जैसे लोगों की चुगली कर रही हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दोनों एक्ट्रेसेस को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

बता दें कि हिना खान सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ से मशहूर हुई थीं. वो ‘कसौटी जिंदगी की 2’ में भी नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने फिल्मों में और रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में भी शामिल हो चुकी हैं. वहीं रुबिना दिलैक सीरियल ‘छोटी बहू’ और ‘शक्ति अस्तित्व के अहसास की’ में नजर आईं. रुबीना भी कई रियलिटी शो में शामिल हो चुकी हैं.

Tags: hina khanRubina Dilaik
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