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कभी थे रोमांटिक हीरो, फिर संस्कारी बाबू जी बन जीता दिल, दुष्कर्म केस में फंसे, जानिए कौन है वो

आलोक नाथ ने बहुत सी फिल्मों में पिता का किरदार निभाया है. उन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, विवाह, एक विवाह ऐसा भी और मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्मों में पिता का किरदार निभाया है.

By: Deepika Pandey | Published: July 10, 2026 5:34:02 PM IST

आलोक नाथ
आलोक नाथ


Alok Nath Story: फिल्मों में जब भी किसी पिता के किरदार को याद किया जाता है, तो सबसे पहले आलोक नाथ का चेहरा याद आता है. आलोक नाथ ने बहुत सी फिल्मों में पिता का किरदार निभाया है. उन्होंने हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ हैं, विवाह, एक विवाह ऐसा भी और मैंने प्यार किया जैसी कई फिल्मों में पिता का किरदार निभाया है. दर्शक उन्हें एक आदर्श पिता के रूप में देखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलोक नाथ हमेशा से पिता का किरदार ही नहीं निभाते हैं. उन्होंने अपने जवानी के दिनों में एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया है. 

शांत, सादगी और संस्कारी छवि वाले 1987 में आई फिल्म कामाग्नि में आलोक नाथ अलग अंदाज में नजर आए. उन्होंने एक रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया था. उनके कुछ बोल्ड और रोमांटिक सीन काफी चर्चा में रहे थे.

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डॉक्टर बनाना चाहते थे पिता

आलोक नाथ का जन्म 10 जुलाई 1956 को दिल्ली में हुआ था. उनके पिता डॉक्टर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थीं. उनका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बनें लेकिन आलोक ने अलग ही करियर चुना. वे कॉलेज के दिनों से ही थिएटर की तरफ रुझान रखते थे. इसके कारण वे रुचिका थिएटर ग्रुप से जुड़ गए. इसके बाद वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और उन्होंने तीन सालों तक ट्रेनिंग ली. 

1980 से करियर की शुरुआत

1980 में गांधी फिल्म के लिए कास्टिंग करनी थी. इसकी कास्टिंग के लिए डायरेक्टर डॉली ठाकुर नए कलाकारों की तलाश में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए. इस फिल्म के लिए आलोकनाथ को चुना गया. इस फिल्म के लिए उन्हें लगभग 20 हजार रुपए मिले और उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया. 1988 में आई फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ के बाद आलोक नाथ की पहचान बढ़ने लगी. उन्होंने परिवार के बड़े और पिता का किरदार निभाना शुरू किया, तो वो घर-घर में बाबूजी के नाम से पहचाने जाने लगे.

लगा था रेप का आरोप

साल 2018 में जब मीटू अभियान चला था, तो उस समय लेखिका और टीवी प्रोड्यूसर विंता नंदा ने अभिनेता आलोक नाथ पर रेप का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि लगभग 19 साल पहले आलोक नाथ ने उनके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया था. इसके बाद आलोक नाथ के खिलाफ केस दर्ज किया था लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी. आलोक नाथ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिए थे.

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