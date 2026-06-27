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पहले घर पर चली थीं गोलियां, अब करोड़ों की फिरौती… रोहित शेट्टी को फिर से मिली धमकी, फोन कॉल से मचा हड़कंप

Rohit Shetty Extortion Call: डायरेक्टर रोहित शेट्टी को शनिवार सुबह एक और धमकी भरा कॉल आया. खबर है कि कॉल करने वाले ने ₹20 करोड़ की फिरौती मांगी है. रोहित शेट्टी को मिली इस नई धमकी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया है.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 6:32:00 PM IST

रोहित शेट्टी को फिर से मिली धमकी फोन पर मांगे 20 करोड़
रोहित शेट्टी को फिर से मिली धमकी फोन पर मांगे 20 करोड़


Rohit Shetty Threat Call: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को शनिवार सुबह एक और धमकी भरा कॉल आया. खबर है कि कॉल करने वाले ने ₹20 करोड़ की फिरौती मांगी है. रोहित शेट्टी को मिली इस नई धमकी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट कर दिया है.

कॉल करने वाले की अभी पहचान नहीं हो पाई है, और अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस घटना के पीछे भी बिश्नोई गैंग का हाथ है. कुछ महीने पहले, बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. क्राइम ब्रांच ने उस घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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घर पर फायरिंग में नेपाल से फंडिंग का खुलासा

शूटरों को दिए गए पैसे सीधे ATM कैश ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट में जमा किए गए थे. जांच में पता चला कि पैसे किसी अनजान व्यक्ति ने आरोपियों के अकाउंट में जमा किए थे, जिसकी बैंक डिटेल्स पुलिस वेरिफाई करने की कोशिश कर रही है. मुंबई क्राइम ब्रांच यह पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है कि पैसे कहां से आए और किसने भेजे. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, जानकारी मिली है कि इस ट्रांजैक्शन का नेपाल से कनेक्शन है. 

31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच रात को रोहित के घर हुआ था हमला

आपको बता दें कि रोहित शेट्टी के जुहू वाले बंगले पर कुछ हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, 31 जनवरी और 1 फरवरी के बीच रात करीब 12:45 बजे शेट्टी के नौ मंजिला रेजिडेंशियल टावर पर पांच गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक बिल्डिंग में बने जिम के शीशे पर लगी. खुशकिस्मती से, कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस ने इस मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की अलग-अलग जगहों से गिरफ्तारियां शामिल हैं.

Tags: mumbaiRohit Shetty
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