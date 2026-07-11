कॉल की, पीछा किया और फिर… विक्रम बेताल-पांड्या स्टोर फेम रोहित चंदेल गिरफ्तार, पॉक्सो केस में फंसे, जानें मामला

Rohit Chandel Arrested: टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर रोहित चंदेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन पर आरोप है कि वो 16 साल की लड़की का पीछा कर रहे थे और उसे बार-बार फोन कर परेशान कर रहे थे. इसके अलावा उन पर लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप भी है. पुलिस ने रोहित चंदेल पर ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज’ (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. हालांकि अब तक रोहित या उनकी टीम की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

इन सीरियल में नजर आए एक्टर

बता दें कि पंत नगर पुलिस ने पीछा करने और चोट पहुंचाने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया है. एक्टर रोहित चंदेल विक्रम बेताल, काशीबाई बाजीराव बल्लाल, पांड्या स्टोर, सैराब, ये उन दिनों की बात है, शक्ति- अस्तित्व के एहसास की और तमन्ना जैसे शोज में नजर आ चुके हैं.

10 जुलाई को गिरफ्तारी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो रोहित चंदेल को शुक्रवार 10 जुलाई को दहिसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हें स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, पूर्वी उपनगर में रहने वाली एक लड़की ने एक्टर रोहित चंदेल के खिलाफ शिकायत दी थी कि वे अपने नंबर और कई दूसरे फोन नंबरों से उसे बार-बार फोन कर परेशान कर रहे थे. ये भी आरोप है कि 5 जुलाई को चंदेल ने उसे उसकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास देखा और उससे बहस की. साथ ही उसने गालियां देने और गाली-गलौज करने का भी आरोप लगाया है.

पुलिस ने दी जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने इस बारे में बताया है कि आरोपी रोहित चंदेल और नाबालिग लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे. लड़की ने उसके खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट समेत तमाम शिकायतें दर्ज कराई हैं. शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.