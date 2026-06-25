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‘लड़की को धक्का देकर खत्म कर दो..’, केतन हत्याकांड पर आगबबूला हुई ये एक्ट्रेस; बोलीं- सिया पर हो कड़ी कार्रवाई

Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड पर देशभर में आक्रोश का माहौल है. जबसे पता चला है कि इस हत्या में उसकी मंगेतर सिया का हाथ है, तभी से लोग उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब टीवी स्टार आंचल खुराना ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. और बोला कि सिया को भी खत्म कर दो.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 25, 2026 12:45:28 PM IST

रोडीज विनर एक्ट्रेस आंचल खुराना ने केतन हत्याकांड पर जाहिर किया अपना गुस्सा
रोडीज विनर एक्ट्रेस आंचल खुराना ने केतन हत्याकांड पर जाहिर किया अपना गुस्सा


पुणे के लोहागढ़ किले में सिया गोयल ने अपने 26 वर्षीय मंगेतर केतन अग्रवाल की धक्का देकर हत्या कर दी. इस खबर ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है. साथ ही देशभर में इस केस के लेकर लोगों में गु्स्सा है. मनोरंजन जगत के सितारे में भी अपना गु्स्सा प्रकट कर रहे हैं. टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान के बाद अब रोडीज विनर टीवी स्टार आंचल खुराना प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सिया को भी पहाड़ पर लेकर जाकर धक्का देकर मार दिया जाए. जानिए उन्होंने क्या कहा.

आंचल खुराना ने क्या कहा?

रोडीज 8 की विजेता आंचल खुराना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें उन्होंने कहा, ‘केतन अग्रवाल महज 26 साल के थे. एक करोड़पति पिता के बेटे और करोड़पति पिता की बेटी की अरेंज्ड मैरिज तय हो चुकी थी. दोनों परिवार आपस में बहुत करीबी थे, इसलिए उन्होंने बच्चों की शादी तय कर दी, लेकिन बेटी का चेतन के साथ अफेयर था. आप ये बात अपने माता-पिता को बता सकते थे, अपने मंगेतर को बता सकते थे, लेकिन उसने उसे खाई में धकेलना बेहतर समझा.’

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‘उसे भी खत्म कर देना चाहिए’

एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘यह मर्द या औरत का मामला नहीं है. मैं बस इतना कह रहा हूं कि इस पीढ़ी को क्या हो रहा है? किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए. सिया ने उसकी हत्या करने की इच्छा जताई, लेकिन उसमें अपने माता-पिता को बताने की हिम्मत नहीं थी. क्या सच में? वह घर से भाग सकती थी, कुछ और कर सकती थी. किसी की हत्या करने की क्या जरूरत थी? आखिर हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि उसे भी उसी खाई से फेंक देना चाहिए। कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए.’

क्या है पूरा मामला?

पुणे निवासी 26 वर्षीय बिजनेसमैन और रियल एस्टेट फर्म के निदेशक केतन अग्रवाल की 18 जून, 2026 को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले में अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से मृत्यु हो गई. इस घटना को शुरू में एक आकस्मिक दुर्घटना माना गया था, और सिया ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि केतन फोटो खिंचवाते समय फिसल गए थे. हालांकि, बाद में पता चला कि सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मंगेतर केतन की धक्का देकर हत्या कर दी थी. 

यह खबर भी पढ़ें: केतन को पहले से पता थी सिया की साजिश? जांच में सामने आई अहम जानकारी, खुल गया हत्याकांड का राज़!

Tags: ketan agarwalketan agarwal murder caseketan siya case
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