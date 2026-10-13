RJ Mitte: ‘ब्रेकिंग बैड’ के RJ Mitte के निधन से टूटा फैंस का दिल, सामने आया आखिरी वीडियो; दोस्ती संग मस्ती के मूड में दिखे

अमेरिकी टीवी सीरीज ‘ब्रेकिंग बैड’ में वॉल्टर व्हाइट जूनियर का रोल निभाने वाले एक्टर आरजे मिट्टे का 34 साल की उम्र में निधन हो गया है. बताया जा रहा है उन्होंने सुसाइड कर लिया है. इस बीच, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस भावुक हो रहे हैं. इसमें वह दोस्तों संग मस्ती करते नजर आ रहे हैं. देखें वीडियो.

क्या है वीडियो?

वायरल हो रहे वीडियो में आरजे मिट्टे अपने दोस्त और ‘ब्रेकिंग बैड’ के को-एक्टर लुईस मोनकाडा के साथ न्यू मैक्सिको में हॉट एयर बैलून की सवारी करते नजर आ रहे हैं. दोनों साथ में हंसी-मजाक और मस्ती करते दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनकी मौत से करीब आठ दिन पहले का है. अब इसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपना दुख साझा कर रहे हैं.

क्या बोले नेटिजंस?