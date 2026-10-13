RJ Mitte Death Reason: Sushant के बात के बाद एक और एक्टर ने ली खुद की जान; आखिर कैसे हुई आरजे मिट्टे की मौत

RJ Mitte Death Reason: ब्रेकिंग बैड एक्टर आरजे मिट्टे, जिन्होंने AMC सीरीज़ में वाल्टर व्हाइट के बेटे फ्लिन का रोल किया था, 34 साल की उम्र में गुज़र गए. एक काउंटी अधिकारी ने TMZ को कन्फर्म किया कि मिट्टे की मौत सोमवार को टेक्सास में हुई. पुलिस ने TMZ को बताया कि मौत की जांच अभी भी चल रही है. अब तक की रिपोर्ट्स में उनकी मौत के पीछे के कारण के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई है. खबर आने के बाद मिट्टे के रिप्रेजेंटेटिव ने एक स्टेटमेंट शेयर किया. उन्होंने लोगों से उनके परिवार और करीबी लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा.

आरजे मिट्टे की मौत का कारण

एक काउंटी अधिकारी ने TMZ को बताया कि मिट्टे की मौत सोमवार को टेक्सास में हुई. वो 34 साल के थे. अधिकारी ने TMZ को बताया कि मौत सुसाइड थी. वैराइटी की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसने कन्फर्म किया है कि मिट्टे की मौत का कारण सुसाइड था. उनके रिप्रेजेंटेटिव के स्टेटमेंट शेयर करने के बाद TMZ ने उसी दिन बाद में रिपोर्ट अपडेट की.

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आखिर क्यों दी जान ?

खबर आने के बाद मिट्टे के रिप्रेजेंटेटिव ने TMZ को एक स्टेटमेंट दिया. उन्होंने उन्हें “एक पसंदीदा एक्टर, समाज-सेवी और दिव्यांगों के अधिकारों का जोशीला हिमायती” कहा और कहा कि उन्होंने उनके निधन की खबर बहुत दुख के साथ शेयर की. प्रतिनिधियों ने कहा कि मिटे ने ब्रेकिंग बैड में अपने रोल में असलीपन लाने के लिए सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही अपनी ज़िंदगी से प्रेरणा ली. उन्होंने कहा कि उन्होंने दिव्यांगों के बारे में जागरूकता और सबको शामिल करने पर एक प्लेटफॉर्म बनाया. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, उन्होंने लोगों से इस समय उनके परिवार और करीबी लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करने के लिए भी कहा.