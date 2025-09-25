सरेआम एक्टर की उतारी पैंट, लड़की को Kiss…MMS लीक ने बर्बाद कर दिया एक्ट्रेस का करियर!

Riya Sen Controversy: बॉलीवुड में कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जिन्हें मेहनत के दम पर नाम और पहचान लेते हैं. लेकिन, लंबे समय तक उसे कायम नहीं रख पाते हैं. आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ बंगाली फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनके कुछ विवादों ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं, बल्कि रिया सेन (Riya Sen) हैं. रिया सेन ने अपने करियर की बुलंदियों पर पहुंच कुछ ऐसी गलतियां कर दीं जो शायद उन्हें नहीं करनी चाहिए थीं.

एक्ट्रेस ने उतार दी थी को-एक्टर की सरेआम पैंट!

बोल्ड और बेबाक अंदाज के लिए पहचानी जाने वालीं एक्ट्रेस रिया सेन (Riya Sen News) की फिल्मों से ज्यादा उनके विवाद सुर्खियों का हिस्सा रहे हैं. जिनमें से एक यह भी है कि रिया ने बिना एक्टर की मर्जी के उसकी सरेआम पैंट उतार दी थी. दरअसल, एक्टर निशांत मलखानी ने रिया सेन पर आरोप लगाया था और एक इंटरव्यू में बताया था कि रागिनी एमएमएस रिटर्न (Ragini MMS Return) की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस ने उनकी पैंट सबके सामने उतार दी थी. इतना ही नहीं, पैंट उतारने के साथ ही रिया ने कहा था कि महिलाएं उन्हें ऐसा ही देखना पसंद करेंगी.

निशांत मलखानी का कहना था कि अपने साथ हुई इस हरकत की वजह से वह शॉक हो गए थे और यह सब तब हुआ जब फिल्म का लव मेकिंग सीन शूट हो रहा था.

पार्टी में किया लड़की को Kiss

रिया सेन (Riya Sen Movies) का सिर्फ पैंट उतारने वाला विवाद नहीं, बल्कि एक पार्टी में लड़की को Kiss करने वाला मामला भी खूब सुर्खियों का हिस्सा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिया का एक पार्टी का हिस्सा बनी थीं, जहां उन्होंने एक लड़की को किस कर दिया था, जिसपर खूब कोहराम मचा था. बता दें, एक्ट्रेस का किसिंग वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ था. जिसकी तस्वीरें आज भी देखने को मिल जाती हैं.

रिया सेन का लीक हुआ था MMS

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2005 में रिया सेन (Riya Sen Photos) का रुमर्ड बॉयफ्रेंड अश्मित पटेल के साथ एमएमएस भी लीक हो गया था. प्राइवेट वीडियो सामने आने के बाद रिया सेन को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की बातें हुई थीं. कहा जाता है कि इसके बाद रिया सेन को फिल्में मिलना बंद हो गईं और उनका करियर भी अर्श से फर्श पर आ गया.