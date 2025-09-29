बॉयफ्रेंड ने लीक किया बॉलीवुड एक्ट्रेस का MMS! एक गलती और उड़ गईं इज्जत की धज्जियां
Riya Sen Video: बोल्डनेस के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस का MMS और किसी ने नहीं, बल्कि उनके बॉयफ्रेंड ने लीक कर दिया है. ऐसा आरोप खुद एक्ट्रेस ने अपने बॉयफ्रेंड पर लगाया था.

By: Prachi Tandon | Published: September 29, 2025 6:23:51 AM IST

Riya Sen MMS Controversy: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस ऐसी रही हैं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियां बटोरी हैं. आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं, उनका भी विवादों के कुछ खास नाता रहा है. कई विवादों में से एक उनका MMS लीक भी रहा है, जिसका आरोप उन्होंने और किसी पर नहीं बल्कि, अपने बॉयफ्रेंड पर लगाया था. यह एक्ट्रेस और कोई नहीं, बल्कि रिया सेन हैं. रिया सेन (Riya Sen) ने बहुत ही छोटी उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया था, लेकिन एक हीरोइन की तरह उनका करियर बेहद छोटा रहा है. 

म्यूजिक वीडियो से मिली पॉपुलैरिटी

रिया सेन (Riya Sen Movies) जब महज 10 साल की थीं, तब उन्होंने अपनी पहली फिल्म विषकन्या में काम किया था. इस फिल्म में वह बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आई थीं. विषकन्या के 7 साल बाद एक्ट्रेस को फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी. अच्छी खासी शुरुआत के बाद एक्ट्रेस का लीक हुआ MMS वीडियो और इसने बर्बाद कर दिया उनका करियर. 

एक्ट्रेस का लीक हुआ MMS वीडियो

रिया सेन (Riya Sen Controversy) के करियर की गाड़ी अभी पटरी पर चढ़ी ही थी कि उनके एमएमएस वीडियो लीक ने पूरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दी. यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ और चारों तरफ सिर्फ रिया सेन की बातें होने लगीं. कमाल की बात है कि एक्ट्रेस ने अपने अश्लील वीडियो के लीक होने का जिम्मेदार बॉयफ्रेंड को ठहराया, जिसके बाद उनका रिश्ता टूट गया. 

रिश्ता टूटा सो टूटा, एक्ट्रेस का मुश्किल से पटरी पर चढ़ा करियर भी खत्म होने लगा. मेकर्स ने रिया सेन (Riya Sen Video) का अश्लील वीडियो देखने के बाद कन्नी काटना शुरू कर दिया. हालांकि, कई साल बीत जाने के बाद एक्ट्रेस ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर री-एंट्री की है. 

रिया सेन के लव अफेयर 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया सेन (Riya Sen Affairs) ने डेब्यू करने के बाद अक्षय खन्ना को डेट किया था, लेकिन वह जल्दी ही अलग हो गए. अक्षय के जाने के बाद रिया सेन की जिंदगी में जॉन अब्राहम (John Abraham) ने भी एंट्री ली थी, लेकिन एक्टर ने धोखा दिया और रिश्ता खत्म हो गया. फिर बारी आई अश्मित पटेल की. अमीषा पटेल के भाई अश्मित पटेल (Ashmit Patel) औऱ रिया सेन का लव अफेयर सबसे ज्यादा विवादों का हिस्सा रहा है. 

अश्मित और रिया सेन का ही 90 सेकेंड MMS वीडियो वायरल हुआ था, जिसने हर जगह सनसनी मचा दी थी. अश्मित से अलग होने के बाद एक्ट्रेस का नाम क्रिकेटर युवराज सिंह और श्रीसंत से भी जुड़ा. लेकिन, इन सभी विवादों और अफेयरों के चक्कर में एक्ट्रेस के करियर की नैय्या डूब गई.  

