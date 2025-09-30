‘मेरे पति के साथ रंगरलियां…’ Kumar Sanu की एक्स वाइफ ने कर डाले ऐसे-ऐसे खुलासे, मुंह ताकती रह गई ननद

Kumar Sanu Controversy News 2025: बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू (Kumar Sanu) इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी पर्सनल लाइफ अब सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी है. बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की एंटी के बाद से ही वह लगातार चर्चाओं में हैं. कुनिका ने अपने और सिंगर के रिश्ते को लेकर भी शो में एक खुलासा किया था. इस बीच उनकी एक्स वाइफ रीटा भट्टाचार्य (Rita Bhattacharya) ने भी कुमार सानू पर कई आरोप लगा दिए हैं.

बहनों के कारण टूटा रिश्ता

रीटा भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू बताया कि उनकी शादी में दरार किसी और औरत के कारण नहीं बल्कि खुद कुमार सानू की बहनें थी. उन्हीं के कारण दोनों के रिश्ता टूटा था. उन्होंने बताया कि सिंगर के बहनें उनके घर में शिफ्ट हो गई थी. उसी दौरान वह उन्हें परेशान करने लगी और मानसिक टॉर्चर तक बात पहुंच गई.

मिसकैरेज की साजिश हुई

रीटा ने आगे कहा कि- मेरी ननद ने एक बार खाने में कुछ मिला दिया, जिसके कारण मिसकैरेज भी हो सकता था. सानू के बहनें पैसे और शोहरत देख जलने लगी थी. रीटा ने आगे कहा कि- ननद अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई में उनके घर आकर रहने लगी. जब उन्होंने सानू से यह बात कहीं कि- वह अपनी बहन को जाने के लिए कह दें, तो उनके रिश्ते में खटास आती चली गई. कुमार सानू अपनी बहनों का साथ देते थे.

भाईजान से Billionaire का सफर, बिजनेस की दुनिया में सलमान ने खेला ऐसा दांव, सुनकर रह जाएंगे सन्न

बदल गए थे कुमार सानू

रीटा ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि- सानू का बर्ताव बदल गया था. वह भी उनके साथ बदतमीजी करने लगे थे. वह पांच भाई-बहन हैं. सानू की शादीशुदा बहन की उम्र करीब 45 साल थी. उसके तीन बच्चे थे और वह भी अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आई थी. मैंने सानू से कहा कि उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन वह इन चीजों के खुश थे. मेरी ननद कुमार सानू के साथ सोती, जागती और खाती थी. दोनों रंगरलिया करते थे.