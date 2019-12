बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अपनी आने वाली फिल्म का ऐलान कर दिया है. इस फिल्म से एक बार फिर ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं. ऋषि कपूर की अगली फिल्म का नाम होगा शर्मा जी की नमकीन. इस ऐलान के साथ ऋषि कपूर व फिल्म की पूरी टीम की तस्वीर ट्विटर पर सामने आई है जहां जानकारी दी गई है कि फिल्म में जूही चावला लीड रोल में होंगी.

फिल्ममेकर रितेश सिधवानी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर इस फिल्म की जानकारी दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ऑफ स्क्रीन मीठे और ऑन स्क्रीन नमकीन. जब अविश्वसीन टेलेंट ऋषि कपूर, जूही चाला, हनी तेरान और अभिषेक चौबे एक साथ मिले. साथ ही उन्होंने बताया कि फिल्म शर्मा जी की नमकीन सिनेमाघरों में 2020 में सामने आएगी. उनके अलावा कई फिल्म क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म की जानकारी को साझा किया है. इस तस्वीर में ऋषि कपूर समेत पूरी टीम नजर आ रही हैं.

रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर का फिल्म निर्मा एक्सेल एंटरटेनमेंट करेगा. जहां मैकफिन पिक्चर्स के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया जाएगा. फिल्म को हितेश भाटिया द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा. इस फिल्म की शूटिंग 5 दिसबंर से शुरू हुई है. दरअसल ऋषि कपूर पिछले लंबे समय से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे. हाल में ही वह इलाज करवा कर इंडिया लौटे हैं. उन्होंने बताया कि वह अब पहले से एकदम ठीक हैं.

Off screen meethe, on screen Namkeen! When incredible talents like the delightful @chintskap the lovely @iam_juhi with @HoneyTrehan #AbhishekChaubey & @thisisnothitesh come together, excitement is through the roof! Let's welcome Sharmaji Namkeen in cinemas 2020! pic.twitter.com/mMhmGIKFMM

— Ritesh Sidhwani (@ritesh_sid) December 5, 2019