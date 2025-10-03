4 शादियां कर चुकी ऋषि कपूर की ये हीरोइन, अब पाकिस्तान में काट रही है ऐसी ज़िंदगी!

Zeba Bakhtiyar Life Facts: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने भी काम किया है. इनमें से एक ज़ेबा बख्तियार (Zeba Bakhtiyar) भी हैं. ज़ेबा का बॉलीवुड में करियर काफी छोटा रहा लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी फिल्म ‘हिना’ से मिली. 1991 में आई फिल्म में ज़ेबा ने लीड रोल निभाया और ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर ली. इस फिल्म में ज़ेबा की जोड़ी ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के साथ जमी थी और दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी सराहा था. फिल्म का निर्देशन रणधीर कपूर ने किया था. इसके बाद ज़ेबा कुछ और फिल्मों में भी नज़र आईं लेकिन उनका करियर कुछ खास नहीं चला. नतीजा ये रहा है कि ज़ेबा पाकिस्तान वापस लौट गईं और वहां की फिल्मों में काफी पॉपुलर हो गईं.

ज़ेबा ने की थी चार शादियां

इस दौरान ज़ेबा की पर्सनल लाइफ काफी सुर्ख़ियों में रही. उन्होंने एक नहीं बल्कि चार शादियां कीं. उनकी सबसे पहली शादी 1982 में क्वेटा के सलमान वालियानी से हुई थी. इसके बाद ज़ेबा एक बेटी की मां बनीं. सलमान और ज़ेबा का रिश्ता ज्यादा नहीं टिक सका और दोनों का तलाक हो गया. इसके बाद ज़ेबा ने 1989 में दूसरी शादी बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी से की हालांकि एक साल के भीतर ही ये शादी भी टूट गई.

अदनान सामी थे तीसरे पति

1993 में ज़ेबा एक बार फिर सुर्ख़ियों में आईं जब उन्होंने मशहूर सिंगर अदनान सामी को अपना तीसरा पति चुना. ज़ेबा इसके बाद एक बेटे अजान की मां बनीं लेकिन अदनान से 1997 में उनका तलाक हो गया. इस शादी के टूटने के तकरीबन 9 साल बाद ज़ेबा ने सोहेल खान लेघारी नाम के एक शख्स से चौथी शादी कर अपना घर बसा लिया. ज़ेबा के बेटे अजान की शादी हो चुकी है और ज़ेबा अब दादी बन गई हैं. वो अब पाकिस्तान में खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं. करियर की बात करें तो ज़ेबा कुछ पाकिस्तानी टीवी सीरियलों में भी नजर आ चुकी हैं.