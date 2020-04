नई दिल्ली: एक्टर ऋषि कपूर लंबे समय से कैंसर से पीड़िंत थे. पिछले साल सितंबर में ही वे अमेरिका से इसका इलाज करा कर लौटे थे. भारत लौटने के बाद ऋषि काफी खुश थे. लेकिन गुरुवार रात अचानक उनकी तबियत खरब हो गई. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. ऋषि कपूर ने आज सुबह 8: 45 में आखिरी सांस ली.

ऋषि कपूर खुद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. उन्हें सोशल मीडिया पर लॉजिकल और अग्रेसिव कमेंट्स के लिए जाना जाता था. लेकिन आज उनके निधन के बाद फैंस से लेकर राजनीतिक जगत और सेलेब्स तक सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. उनकी मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पर दुख का सैलाब उमड़ पड़ा है. सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर भारी मन से ऋषि कपूर के मौत की जानकारी दी.

Our dear #RishiKapoor passed away peacefully at 8:45am IST in hospital today after a two-year battle with leukaemia. The doctors and medical staff at the hospital said he kept them entertained to the last: Message from Rishi Kapoor’s family pic.twitter.com/AESYKabXkx — ANI (@ANI) April 30, 2020

अमिताभ बच्चन- अमिताभ बच्चन ट्वीट कर लिखते हैं- वो चला गया. ऋषि कपूर चले गए. अभी उनका निधन हुआ. मैं टूट गया हूं.

शिल्पा शेट्टी का ट्वीट- सुबह उठते ही इस अप्रिय खबर का पता चला. एक दिग्गज अभिनेता, जिन्हें दुनियाभर में लाखों लोगों ने प्यार किया, उन्होंने अभी हमें छोड़ दिया. आपका स्टाइल, प्रतिभा, आपकी मुस्कुराहट बहुत याद आएगी. ऋषि जी आने वाली पीढ़ियों के लिए आपकी विरासत जीवित रहेगी.

Waking up to a news like this is gut-wrenching! A Legendary actor, loved by millions of people around the world has just left us. Your style, brilliance, your smile & joie de vivre… will be dearly missed, Rishi ji❤️ Your legacy will live on for generations to come.#RishiKapoor pic.twitter.com/1D1KBlqqWB — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) April 30, 2020

लता मंगेशकर का ट्वीट- क्या कहूं? क्या लिखूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऋषि जी के निधन से मुझे बहुत दुख हो रहा है. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री की बहुत हानि हुई है. ये दुख सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है.भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.

Kya kahun? Kya likhu kuch samajh mein nahi aaraha hai.Rishi ji ke nidhan se mujhe bahut dukh ho raha hai.Unke jaane se film industry ki bahut haani hui hai. Ye dukh sehena mere liye bahut mushkil hai.Bhagwan unki aatma ko shanti pradan karein. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 30, 2020

परिणीति चोपड़ा का ट्वीट- यह सच नहीं हो सकता है! ऋषि सर मेरे पसंदीदा इंसान थे, और पसंदीदा सह-कलाकार कभी! मुझे अब भी याद है कि शुद्ध देसी रोमांस में उनके साथ घबराहट थी. लेकिन उन्होंने मेरे साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया. मैं उनकी हर सलाह कभी नहीं भूलूंगी. उन्होंने कई चुटकुले भी सुनाए. दिल से #RIP #RishiKapoor

This cannot be true! Rishi sir was my favourite man,and favourite co-star ever! I still remember being nervous around him in Shuddh Desi Romance. He would put me at ease and treat me just like a friend! Will never forget every advice,every joke he told.❤️ #RIP #RishiKapoor pic.twitter.com/dfIi935I0v — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) April 30, 2020

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा- अनुभवी अभिनेता ऋषि कपूर जी के निधन से हैरान हूं. एक अभिनेता की उत्कृष्टता, जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, उन्हें सभी याद करेंगे. पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक और परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

Chief Minister @capt_amarinder singh has expressed shock over the demise of veteran actor #RishiKapoor. "An actor par excellence who charmed millions, he will be deeply missed by all. My deepest condolences to his family & fans all over the world. RIP", said the Chief Minister. pic.twitter.com/3gjMPdAvEr — CMO Punjab (@CMOPb) April 30, 2020

