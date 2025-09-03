Home > मनोरंजन > जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट

जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट

Rishi Kapoor Birth Anniversary: ऋषि कपूर ने फिल्म 'जोकर' से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्होंने बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवॉर्ड भी हासिल किया था। 4 सितंबर को पूरी इंडस्ट्री उनकी बर्थ एनिवर्सरी मना रही है। इस खास मौके पर आईए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 3, 2025 16:06:45 IST

Rishi Kapoor
Rishi Kapoor

Rishi Kapoor Birthday: भारतीय सिनेमा के चमकते सितारे ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई में हुआ था। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाले ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत बेहद अनोखे अंदाज में की थी। बचपन में ही उन्होंने अपने अभिनय का जादू दिखाया और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। आज ऋषि कपूर की बर्थ एनिवर्सरी (Rishi Kapoor Birth Anniversary) है इस खास मौके पर उनकी याद में हम उनके करियर पर एक नजर डालेंगे।

ऋषि कपूर का पहला अनुभव स्क्रीन पर 1970 में आई फिल्म ‘जोकर’ (Joker) के साथ हुआ। इस फिल्म में उनके अभिनय को देखकर ही फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) ने उन्हें पहचान दी। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट (Best Child Artist) का अवार्ड भी मिला। बचपन में ही इस तरह का सम्मान पाना यह साबित करता है कि उनकी अदाकारी में जन्मजात क्षमता थी।

करियर की नींव थी ये फिल्म

जोकर में छोटे ऋषि ने अपने मासूम अंदाज और जबरदस्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली। यह फिल्म न केवल उनके करियर की नींव साबित हुई, बल्कि यह संकेत भी था कि आने वाले समय में वे बॉलीवुड के बड़े सितारों में शामिल होंगे। ऋषि कपूर ने बचपन में हासिल की गई इस उपलब्धि को अपने करियर के सबसे कीमती अनुभवों में रखा।

फिल्म बॉबी ने बनाया सुपरस्टार

बचपन से ही सिनेमा के प्रति उनका लगाव और परिवार का सपोर्ट उन्हें हर चुनौती से पार पाता रहा। समय के साथ ऋषि कपूर ने किशोरावस्था में 1973 में आई फिल्म बॉबी (Bobby) से बॉलीवुड में एडल्ट हीरो के रूप में धाक जमाई। बॉबी में उनके अभिनय ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया। लेकिन, ऋषि कपूर की यात्रा सिर्फ सफलता की कहानी नहीं थी। इसमें संघर्ष, मेहनत और परिवार का साथ भी शामिल था। 

1982 में आई फिल्म ने जीता दिल

इसके बाद 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। इसमें ऋषि कपूर के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे की जोड़ी नजर आई थी। खास बात ये है कि इन तीनों ही फिल्मों को राज कपूर ने ही डायरेक्ट किया था। ऋषि कपूर ने 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक किरदार निभाए। एक रोमांटिक होरी के रूप में उन्हें काफी पसंद किया जाता था।

Tags: birthday specialbollywood newsRaj Kapoor
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की उत्तर दिशा में इस 1 चीज को रखने...

September 4, 2025

स्वादिष्ट मूंग दाल बर्फी: बस कुछ स्टेप्स में

September 4, 2025

नारियल की मलाई के 5 गजब के फायदे

September 4, 2025

खाली पेट करी पत्ता खाने के 6 बड़े फायदे

September 4, 2025

7 देसी सैंडविच जो बनाए आपके ब्रेकफास्ट को मजेदार

September 4, 2025

इन 3 लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है अंजीर

September 3, 2025
जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट
जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट
जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट
जब राज कपूर की फिल्म ने गढ़ा Rishi Kapoor का स्टारडम, बॉलीवुड के रोमांस किंग ने ऐसे लिखी सुपरस्टार बनने की स्क्रिप्ट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?