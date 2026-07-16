Home > क्रिकेट > क्या मृणाल ठाकुर के प्यार में दीवाने हुए ऋषभ पंत, कर रहे एक-दूसरे को डेट? इंस्टाग्राम से मिली फैंस को बड़ी अपडेट

क्या मृणाल ठाकुर के प्यार में दीवाने हुए ऋषभ पंत, कर रहे एक-दूसरे को डेट? इंस्टाग्राम से मिली फैंस को बड़ी अपडेट

खबर है कि अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिससे दोनों के बीच प्यार और डेटिंग को लेकर नई अटकलें लगने लगी हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: July 16, 2026 1:59:35 PM IST

मृणाल ठाकुर और ऋषभ पंत
मृणाल ठाकुर और ऋषभ पंत


Rishabh Pant Mrunal Thakur Dating News: क्रिकेट और बॉलीवुड का पुराना नाता रहा है. खबर है कि अभिनेत्री मृणाल ठाकुर और भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिससे दोनों के बीच प्यार और डेटिंग को लेकर नई अटकलें लगने लगी हैं.

एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि पंत की बहन के बाद मृणाल ही दूसरी महिला हैं जिन्हें वह इस प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं. दोनों के एक-दूसरे को फॉलो करने के स्क्रीनशॉट तुरंत वायरल हो गए और सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते को लेकर अटकलें लगा रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला 

हाल ही में क्रिकेटर ऋषभ पंत और एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरु कर दिया है. इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, अभी तक मृणाल ठाकुर या ऋषभ पंत में से किसी ने भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. बता दें कि इसके पहले भी पंत का नाम बार-बार उर्वशी रौतेला से जोड़ा गया है, लेकिन उर्वशी ने बाद में इन अफवाहों को “बेबुनियाद” बताकर खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है.

वहीं दूसरी ओर मृणाल का नाम भी कई महीनों तक अभिनेता धनुष के साथ जोड़ा गया. उन्होंने शादी की खबरों को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन हाल ही में आई खबरों में कहा गया कि इस कथित जोड़े का ब्रेकअप हो गया है. हालांकि, न तो मृणाल और न ही धनुष ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि की और न ही कथित ब्रेकअप के बारे में कुछ कहा.  

मृणाल ठाकुर के बारे में 

मृणाल ठाकुर भारत की मशहूर टेलीविजन और बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है. ‘सुपर 30’ फिल्म के बाद बॉलीवुड में उन्हें विशेष पहचान मिली. फिल्म ‘सीता रामम’ में भी समीक्षकों द्वारा उनके अभिनय की बहुत तारीफ की गयी थी. इन दिनों वो अपनी आगामी फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में व्यस्त हैं.

Tags: Mrunal Thakurrishabh pant
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