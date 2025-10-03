क्लर्क से ‘कांतारा’ तक, Rishabh Shetty ने कैसे तय किया नेशनल अवॉर्ड माइलस्टोन?

Rishab Shetty journey: साल 2022 में कांतारा (Kantara) ने जो धमाका किया, उसने कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) को नई पहचान दी. और, अब कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुई. और, रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया. फिल्म ने पहले दिन ही 60 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया और दर्शकों से लेकर इंडस्ट्री तक हर तरफ तारीफें बटोरीं.

ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) इस वक्त अपने करियर का बड़ा माइलस्टोन सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक इमोशनल पोस्ट लिखकर अपनी जर्नी याद की. उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी में बड़े हुए, बचपन में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किस तरह मेहनत ने उनकी जिंदगी बदल दी.

उन्होंने बताया कि, “साल 2016 में मेरी पहली फिल्म ‘रिकी’ के लिए मंगलुरु में सिर्फ शाम 7 बजे का एक शो मिला था और मैं बेहद खुश था. आज 2025 में मेरी फिल्म के 5000 से ज्यादा हाउसफुल शो हो रहे हैं. ये सफर सिर्फ भगवान की कृपा, आप सबके प्यार और ढेरों लोगों की मेहनत से ही मुमकिन हुआ है.”

शुरुआती सफर

ऋषभ शेट्टी का जन्म कर्नाटक के उडुपी जिले के छोटे से गांव केरडी में हुआ. घर की हालत कमजोर थी, इसलिए कभी क्लर्क बने तो कभी रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी की. लेकिन, उनके अंदर का जुनून सिर्फ एक्टिंग का था. पढ़ाई के बाद उन्होंने बैंगलुरु के अभिनय तरंग फिल्म स्कूल में दाखिला लिया और थिएटर से अपने एक्टिंग स्किल्स निखारे.



फिल्मों में शुरुआत

ऋषभ ने 2012 में तुगलक फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया. इसके बाद लूसिया और उलिदवऱु कंदंते जैसी फिल्मों में काम किया. साल 2016 में उन्होंने डायरेक्शन की कमान संभाली और रिकी बनाई. इसके बाद किरिक पार्टी आई, जिसने उन्हें नई पहचान दी. लेकिन, असली ब्रेक 2022 में मिला जब उन्होंने कांतारा लिखी, डायरेक्ट की और खुद ही उसमें मुख्य भूमिका निभाई. इस फिल्म ने उन्हें नेशनल अवॉर्ड दिलाया और देशभर में स्टार बना दिया.

पहचान और अवॉर्ड्स

ऋषभ शेट्टी को कर्नाटक स्टेट और नेशनल लेवल पर कई अवॉर्ड्स मिले. कोडुगे: रमन्ना राय और सरकारी हि. प्र. शाले कसरगोडु को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का सम्मान मिला. वहीं, कांतारा को 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का खिताब मिला.

आगे की राह

कांतारा: चैप्टर 1 के जरिए ऋषभ ने साबित कर दिया कि लोककथाएं और देसी संस्कृति भी पैन-इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पर दर्शकों को बांध सकती हैं. 2016 में सिर्फ एक शो से शुरुआत करने वाले ऋषभ शेट्टी का 2025 में 5000 हाउसफुल शोज तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि मेहनत, जुनून और सिनेमा की ताकत इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है.