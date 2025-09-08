Home > मनोरंजन > ओटीटी > Rise and Fall: रियलिटी शो की दुनिया का नया एक्सपेरिमेंट या Bigg Boss की कॉपी? क्या दर्शकों को पसंद आएगा अशनीर ग्रोवर का शो

Rise & Fall vs Bigg Boss: अशनीर ग्रोवर का नया शो "Rise & Fall" पावर और पैसे पर बेस्ड है। इसमें रूलर्स और वर्कर्स के बीच वॉर जैसा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन, शुरुआत होते ही दर्शक इसको बिग बॉस के साथ कंपेयर करने लगे हैं।

September 8, 2025

Ashneer Grover New Reality Show: टीवी पर रियलिटी शो (TV Reality Show) तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार बिजनेस मैन अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) एक नया शो लेकर आए हैं, जिसका नाम है “राइज एंड फॉल” (Rise & Fall)। इस शो को लोग सलमान खान (Salman Khan)के बिग बॉस 7 (Bigg Boss 7) की कॉपी बता रहे हैं।

इस शो का आइडिया काफी अलग है। इसमें खिलाड़ी दो हिस्सों में बंट जाते हैं-

• रूलर्स (Rulers): जो एक शानदार पेंटहाउस में रहते हैं और करोड़ों मजे उठाते हैं।
• वर्कर्स (Workers): जिनके पास ना पैसा है, ना सुविधाएं और उन्हें नीचे रहना पड़ता है यानी बेसमेंट में। यानी एकदम अमीर और गरीब का खेल।

वर्कर्स को अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो ऊपर यानी रूलर्स की जगह पहुंच सकते हैं। वहीं, रूलर्स की कोशिश रहती है कि वो अपनी कुर्सी और आराम किसी भी हालत में बचा लें।

शो के होस्ट यानी अशनीर ग्रोवर ने भी इंट्रो के वक्त ही शो का असली खेल बता दिया था, जो पैसे और पावर का है। कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे गिरेगा, यही इस खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट है।

बिग बॉस 7 का कॉन्सेप्ट

2013 में ऑन एयर हुए बिग बॉस 7 में पहली बार “Heaven और Hell” का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें घर के सदस्य दो हिस्सों में बांटे गए थे। एक तरफ वाले लग्जरी और आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वालों को साधारण जरूरत की चीजें भी नहीं मिल रही थीं। कंटेस्टेंट कभी-कभी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में शिफ्ट भी होते थे। 

बिग बॉस जैसे ड्रामे नहीं मिलेंगे?

हालांकि, इसमें आपको बिग बॉस जैसा बिना फिल्टर वाले ड्रामे, झगड़े, दोस्ती, रोमांस और कॉन्ट्रोवर्सी नहीं देखने को मिलेगी। Rise & Fall में वर्कर्स सिर्फ तभी रूलर्स को हटा सकते हैं जब वो टास्क जीतकर उतनी प्राइज मनी हासिल कर लें।

शो में इन सेलेब्स की हुई एंट्री 

बात करें राइज एंड फॉल में आने वाले खिलाड़ियों की तो शो की सेलिब्रिटी लाइनअप काफी मजबूत है। इसमें किकू शारदा (Kiku Sharda), पवन सिंह (Pawan Singh), आकृति नेगी (Akriti Negi), नयनदीप रक्षित (Nayandeep Rakshit), आरुष बोला (aarush bhola), संगीता फोगाट (Sangeeta Phogat), नूरिन शा (noorin sha), कुब्रा सैत (kubbra sait), धनश्री वर्मा (dhanashree verma), बाली (Baali), अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), अरबाज पटेल (Arbaaz Patel), अनाया बंगड़ (Anaya bangar), आहना कुमरा (aahana kumra) और आदित्य नारायण (aditya narayan) शामिल हैं।

