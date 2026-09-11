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Rise and Fall season 2: अशनीर ग्रोवर की ‘राइज एंड फॉल 2’ से छुट्टी, अब पूर्व क्रिकेटर के हाथों में शो की कमान, कंटेस्टेंट्स के उड़ाएंगे छक्के

Virender Sehwag Will Host Rise and Fall 2: राइज एंड फॉल सीजन 2 की मेजबानी पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग करेंगे. यानी कि अशनीर ग्रोवर की शो से छु्ट्टी हो गई है. इसका एक वीडियो प्रोमो में सामने आय गया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 3:47:21 PM IST

राइज एंड फॉल से अशनीर ग्रोवर की छुट्टी अब वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे शो
राइज एंड फॉल से अशनीर ग्रोवर की छुट्टी अब वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे शो


‘राइज एंड फॉल’ के होस्ट के रूप में अश्वनीर ग्रोवर की जगह अब कोई और लेगा. वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट पिच छोड़कर रियलिटी शो की दुनिया में कदम रख रहे हैं. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन के होस्ट के रूप में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेंगे. शुक्रवार को प्राइम वीडियो दूसरे सीज़न की घोषणा करते हुए बताया कि अब इसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे.

प्रोमो में क्या दिखा?

‘राइज एंड फॉल 2’ के प्रोमो की शुरुआत पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के मजेदार अंदाज से होती है, जहां वह अपने ही अंदाज में जिंदगी के उतार-चढ़ाव पर बात करते नजर आते हैं. इसके बाद दर्शकों को ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ की रोमांचक दुनिया की झलक मिलती है, जहां हर पल खेल बदल सकता है.

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सहवाग ने क्या बताया?

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पहली बार रियलिटी शो होस्ट करने को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि क्रिकेट ने उन्हें सिखाया है कि मैच आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता. उन्होंने बताया कि ‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ भी इसी अनिश्चितता से भरा हुआ है, जहां किसी की जीत तय नहीं है.

सहवाग के मुताबिक, इस खेल में सिर्फ शीर्ष पर पहुंचना ही नहीं, बल्कि वहां बने रहना भी बड़ी चुनौती है. प्रतियोगियों को सही समय पर हमला करने, बचाव करने और बदलते समीकरणों को समझने की जरूरत होगी. उन्होंने कहा कि पैसा, रणनीति और गठबंधन इस खेल को और दिलचस्प बनाएंगे और वह कंटेस्टेंट्स को जोखिम उठाते, रणनीति बनाते और अपनी क्षमता दिखाते देखने के लिए उत्साहित हैं.

शो के बारे में

शो में 15 मशहूर हस्तियां दो समूहों में बंटी हैं—रूलर्स एंड वर्कर्स. रूलर्स को पेंटहाउस में खास सुविधाएं मिलती हैं, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहना पड़ता है. यहां हर फैसला, रणनीति और गठबंधन प्रतियोगियों के लिए अहम है. पैसा, पावर और दिमाग के इस खेल में कंटेस्टेंट्स को अपनी रणनीति से आगे बढ़ना होगा.

‘राइज एंड फॉल सीजन 2’ एक MX Original रियलिटी शो है, जिसे बनिजय एशिया ने बनाया है. यह शो ब्रिटिश स्टूडियो लैम्बर्ट के ओरिजिनल फॉर्मेट पर आधारित है. फिलहाल दूसरे सीजन शो के प्रीमियर डेट की घोषणा नहीं हुई है.

यह खबर भी पढ़ें: हानिया आमिर ने ‘पाब्लो’ सॉन्ग से ट्रोलर्स की लगाई क्लास, राखी सावंत ने ‘शेरनी’ बताकर लूटी महफिल; मचा बवाल

Tags: Ashneer Groverrise and fall 2virender sehwag
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