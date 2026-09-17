Rise And Fall Season 2 : शहजाद पूनावाला अब ‘ऊपर-नीचे’ करेंगे, पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बताएंगे- कितने गलत और कितने सही

Rise And Fall Season 2 : भारतीय जनता पूर्व प्रवक्ता शहज़ाद पूनावाला रियलिटी टीवी शो ‘राइज एंड फॉल’ में शामिल होने जा रहे हैं. इसे पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करेंगे. सोशल मीडिया पर दूसरे सीजन का ट्रेलर आने के बाद प्राइम वीडियो शो में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के शामिल होने की पुष्टि हुई. रियलिटी टीवी शो में पूनावाला की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद हो रही है.

यहां पर बता दें कि टेलीवजन न्यूज चैनलों पर बतौर भाजपा प्रवक्ता अपनी बात रखने वाले शहजाद पूनावाला ने अगस्त, 2026 में भाजपा छोड़ दी थी. उस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने लंबे और गहन विचार-विमर्श के बाद अपना इस्तीफ़ा सौंपा. हालांकि कुछ दिनों बाद उन्होंने खुलासा किया था कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने प्रवक्त पद त्यागने का निर्णय लिया था.

मोदी के विजन को जारी रखेंगे सपोर्ट

शहजाद पूनावाला ने कहा कि आपातकालीन वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कार वह निजी क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन जहां भी संभव हो और जिस भी रूप में संभव हो वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के विज़न और काम का समर्थन करना जारी रखेंगे. शहजाद पूनावाला ने आगे कहा कि वह सिर्फ़ व्यवस्था (संगठन) छोड़ रहे हैं, व्यक्ति (लोग) या विचार (आइडियोलॉजी) नहीं हैं.

भाई ने दी बधाई

उधर, तहसीन पूनावाला ने भी X पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता को उनके नए अध्याय के लिए बधाई दी. तहसीन पूनावाला ने X पर लिखा- ‘प्यारे शहज़ाद रियलिटी टेलीविज़न एंटरटेनमेंट में अपनी नई यात्रा शुरू करने के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं. आप हमेशा ‘ऊपर उठें’ और कभी ‘नीचे न गिरें’.’ उन्होंने आगे कहा- ‘सच कहूं तो आप अब तक के सबसे बेहतरीन प्रवक्ता रहे हैं, मुझसे कहीं बेहतर और उम्मीद है कि आप रियलिटी टीवी पर मुझसे कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे और खूब तरक्की करेंगे.