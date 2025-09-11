Rise and Fall: पवन सिंह की फ्लर्टिंग से तंग आईं Dhanashree, बोलीं- मैं दूरी बना रही हूं

Rise & Fall Latest Episode: ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर रिलीज हुई वेब सीरीज राइज एंड फॉल (Rise and Fall) इन दिनों दर्शकों और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. शो की लोकप्रियता का मुख्य कारण हैं इसके कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार कैमिस्ट्री और ड्रामेबाजी. लेकिन, हाल ही में पवन सिंह की हरकतों ने शो में नई उथल-पुथल पैदा कर दी है.

धनश्री ने लेटेस्ट एपिसोड में पवन सिंह को लेकर एक स्टेटमेंट दिया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. शो में धनश्री और अरबाज पटेल, पवन सिंह के बारे में बात करते नजर आए. इस दौरान अरबाज ने धनश्री से कहा पवन सिंह से थोड़ा दूर रहना. इस पर वो बोलीं कि ‘हां मैं दूरी बना रही हूं. वो हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं. मुझे पवन सिंह का नेचर थोड़ा समझ नहीं आ रहा. अब ये बातचीत फैंस के बीच खूब वायरल हो रही है.

धनश्री को किसने दी चेतावनी

शो में अरबाज पटेल ने भी धनश्री को चेतावनी दी कि पवन सिंह से बातचीत में सतर्क रहें और खुद को उनकी हरकतों से दूर रखें. इस क्लिप ने शो में ड्रामा का लेवल और बढ़ा दिया है. दर्शक सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं. कोई पवन के अंदाज को एंटरटेनिंग कह रहा है, तो कुछ उनके व्यवहार को असहज और गलत मान रहे हैं.

आकृति नेगी संग किया फ्लर्ट

इससे पहले जिस दिन शो शुरू हुआ था पवन सिंह शो की कंटेसटेंट आकृति नेगी के साथ फ्लर्ट करते दिखे थे. उसी दिन से उनका व्यवहार और गेम प्ले सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. जब वो शो में एंट्री मारे तब उनपर एक भोजपुरी एक्ट्रेस को गलत तरह से छूने का आरोप लगा था. तो ऐसे में उनका किसी रियलिटी शो में जाना उनके गेम पर भी असर डाल सकता है. लेकिन, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि कुछ भी कहा नहींं जा सकता.

पवन सिंह पर लोगों का रिएक्शन

Rise and Fall में पवन सिंह (Pawan Singh) का यह व्यवहार न सिर्फ प्रतियोगियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शो के ट्रेंडिंग प्वाइंट्स में भी इसे शामिल करवा रहा है. शो के अगले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि धनश्री और पवन के बीच की दूरी कैसे बनी रहती है और बाकी प्रतियोगी इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं.