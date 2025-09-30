धनश्री-अरबाज की बढ़ रही थी नजदीकियां, मेकर्स ने पलटा पूरा खेल; अब शो में एंट्री लेंगी गर्लफ्रेंड Nikki Tamboli

Rise and Fall Wildcard Contestant: अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) का शो ‘राइज एंड फॉल‘ इन दिनों धमाल मचाता नजर आ रहा है. हर तरफ लोग बस इसी शो की चर्चा कर रहे हैं. यहां तक कि यह शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) को भी कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है. इस शो में अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani), किकू शारदा, धनश्री और मनीषा रानी (Manisha Rani) जैसे कई कंटेस्टेंट देखने को मिल रहे हैं. शो में आए दिन कोई न कोई बवाल देखने को मिलता रहता है. यह शो अमेजन प्राइम (Amazon Prime) का मोस्ट वॉच शो बन चुका है.

धनश्री और अरबाज का क्लोज बॉन्ड

इस शो के कई कंटेस्टेंट अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं. ‘राइज एंड फॉल‘ को अशनीर ग्रोवर होस्ट करते नजर आ रहे हैं. वह हर वीकेंट कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आते हैं. इस बीच खबर आ रही है, कि मनीषा रानी के बाद अब निक्की तंबोली वाइल्ड के तौर पर शो में शामिल होने जा रही हैं. ‘राइज एंड फॉल‘ (Rise and Fall) शो में निक्की तंबोली की एंट्री से बवाल मच सकता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार वह जल्द शो का हिस्सा बनेंगी.

निक्की तंबोली लेंगी शो में एंट्री

बता दें कि इन दिनों शो में धनश्री वर्मा और निक्की के बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल काफी क्लोज बॉन्डिंग शेयर करते नजर आ रहे हैं. शो से बाहर अरबाज और निक्की एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. आए दिन दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. फैन्स दोनों की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं. वहीं धनश्री की बात करें तो उनका इसी साल कुछ महीने पहले भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग तलाक हुआ है. दोनों ने शादी के दो साल बाद तलाक लिया है. इस समय चहल और आरजे महवश की नजदीकियां भी सुर्खियों में है. अगर शो में निक्की की एंट्री होती है, तो बवाल होना तय है.