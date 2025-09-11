Home > मनोरंजन > ओटीटी > बिग बॉस में झड़प के बाद Rise And Fall में हाथापाई, अशनीर ग्रोवर ने किया सबकुछ किया Salman Khan के शो से कॉपी!

Rise and Fall Show: अशनीर ग्रोवर का शो राइज एंड फॉल भी बिग बॉस की तरह खूब सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में भी कंटेस्टेंट एक घर में बंद हैं और झगड़ा होने पर गाली-गलौच से लेकर हाथापाई तक पर उतर रहे हैं।

Published By: Prachi Tandon
Published: September 11, 2025 06:41:31 IST

Rise and Fall New Promo: बिजनेसमैन और शार्क टैंक से लाइमलाइट का हिस्सा बने अशनीर ग्रोवर इन दिनों अपने नए शो के लिए सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। अशनीर ग्रोवर इन दिनों राइज एंड फॉल होस्ट कर रहे हैं। राइज एंड फॉल में भी बिग बॉस की तरह 16 लोगों ने हिस्सा लिया है। जिनमें टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी, कॉमेडियन कीकू शारदा और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा समेत कई नामी चेहरे हैं। शो के अभी तक 5 एपिसोड आए हैं, जिन्हें देख लोग राइज एंड फॉल को दूसरा बिग बॉस बता रहे हैं। इन्हीं सब के बीच शो का नया प्रोमो रिलीज किया गया है जिसमें दो कंटेस्टेंट हाथापाई पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। 

राइज एंड फॉल में इन 2 कंटेस्टेंट्स के बीच हुआ झगड़ा

राइज एंड फॉल शो ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्सप्लेयर पर स्ट्रीम किया जा रहा है। इसका नया प्रोमो भी mxplayer के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। जिसमें देखा जा रहा है कि एक्टर अरबाज पटेल और इंफ्लुएंसर आरुष भोला के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े में अरबाज कहते हैं, दिल्ली में तेरे ऊपर कोई थूकता भी नहीं है…। यह बात सुनकर आरुष को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें पीछे की तरफ धक्का देते हैं। वहीं गुस्से-गुस्से में दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ जाती है। 

अरबाज पटेल और आरुष के बीच झड़प को देख एक्टर अर्जुन बिजलानी आते हैं। इतना ही नहीं, वह दोनों के बीच झगड़ा रोकने और मामला शांत कराने की कोशिश भी करते हैं। 

धनश्री वर्मा भी बटोर रही हैं सुर्खियां

एक्ट्रेस, डांसर और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स पत्नी धनश्री ने भी राइज एंड फॉल में हिस्सा लिया है। धनश्री वर्मा ने शो में अपने टूटे रिश्ते से लेकर इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं। जिनकी वजह से वह लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। युजवेंद्र चहल से तलाक लेने के बाद अब तक लगभग चुप रहने वालीं धनश्री ने शो में आने के बाद खुलकर बात करना शुरू कर दिया है और इशारों-इशारों में कई बार एक्स पति पर तंज किया है। 

क्या है राइज एंड फॉल शो?

राइज एंड फॉल शो को भले ही लोग दूसरा बिग बॉस बता रहे हैं। लेकिन, इसका कॉन्सेप्ट काफी अलग है। जी हां, इस शो में सभी 16 कंटेस्टेंट्स को दो अलग-अलग हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा पेंटहाउस में रहता है और ऐश की लाइफ जीता है। वहीं, दूसरा हिस्सा वर्कर की तरह काम करता है और बेसमेंट में रहता है। ऐसे में दोनों के बीच क्लैश होता है और वर्कर पेंटहाउस में आने की कोशिश करते हैं। वहीं पेंटहाउस वाले अपना ऐश और आराम बचाने की जद्दोजहद करते हैं। 

