जब भरी महफिल में Pawan Singh ने अक्षरा सिंह को बाहों में भर लिया, इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहा Video

Pawan Singh Akshara Singh Viral Video: जबसे पवन सिंह ने रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इनडायरेक्टली अक्षरा सिंह का जिक्र किया है, तभी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है. इस क्लिप में अक्षरा और पवन आखिर ऐसा क्या कर रहे कि लोगों के इसपर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 17, 2025 8:33:04 PM IST

Pawan Singh Akshara Singh Relation: भोजपुरी पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह अपने बेबाक पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं. उनके गाने भोजपुरी फैंस के बीच तहलका मचाते हैं. लेकिन, पवन का विवादों से भी गहरा नाता रहा है. अब चाहे वो खेसारी यादव संग नोक-झोंक की बात हो या फिर उनके निजी अफेयर्स को लेकर. इन दिनों पवन सिंह अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल पर खूब गर्दा उड़ा रहे हैं. 

राइज एंड फॉल में पवन सिंह के आए दिन वीडियो क्लिप्स वायरल होते रहते हैं. शो में उन्होंने बिना नाम लिए अपने पुराने रिश्ते पर भी बात की. दरअसल, युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा पर वो शो में लट्टू होते दिख रहे हैं. वो आए दिन धनश्री की तारीफ करते नजर आते हैं. ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर उनके फैंस के लिए किसी एंटरटेनमेंट पैकेज से कम नहीं.

 पुराना वीडियो हो रहा वायरल

इस बीच एक्स की बात करते ही सोशल मीडिया पर भी लोग एक्टिव हो गए. और, पवन के फैंस ढूंढ-ढूंढ के उनके पुराने वीडियोज शेयर कर रहे हैं. एक क्लिप खूब वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह अक्षरा के साथ दिख रहे हैं. दोनों का ये वीडियो काफी पुराना नजर आ रहा है. लेकिन, खास बात ये है कि वीडियो में आप देख पाएंगे कि भरी महफिल में पवन अक्षरा को किस अंदाज में अपने गोद में उठा रहे हैं. उनके ऐसा करने पर अक्षरा भी शर्मा से पानी पानी होती दिखाई दे रहीं. 

पवन सिंह को धनश्री में दिखती हैं अक्षरा सिंह?

दोनों का ये वीडियो खूब तहलका मचा रहा है. हालांकि, अब ये दोनों ही स्टार अपनी अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हैं. लेकिन, पवन की बातों से लगता है कि उन्हें धनश्री में अक्षरा दिखाई देती हैं. क्योंकि उन्होंने बातों बातों में कहा था कि आपकी आवाज मेरी जिंदगी में कोई थी उससे बहुत मिलती है. उनका ये बयान लोगों का ध्यान खींच रहा है.

