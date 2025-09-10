Home > मनोरंजन > ओटीटी > Rise and Fall: ‘तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी’, अर्जुन बिजलानी ने आकृति नेगी को ये क्या कह दिया, मच गया बवंडर

Rise and Fall: ‘तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी’, अर्जुन बिजलानी ने आकृति नेगी को ये क्या कह दिया, मच गया बवंडर

Arjun Bijlani Akriti Negi fight: राइज एंड फॉल के नए प्रोमो में अर्जुन बिजलानी और आकृति नेगी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ. अर्जुन ने कहा, 'तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी'. सोशल मीडिया पर यह प्रोमो वायरल हो गया है और फैंस इस पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 10, 2025 18:14:15 IST

Rise and Fall viral promo: रियलिटी शो राइज एंड फॉल (Rise and Fall) का नया प्रोमो आते ही दर्शकों के बीच हलचल मच गई है. इस बार भिड़ंत हुई अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) और आकृति नेगी (Akriti Negi) के बीच. दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि अर्जुन ने कह डाला, ‘तुम कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी’, और यह बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. अब इसपर फैंस धड़ाधड़ रिएक्शन दे रहे हैं.

दरअसल, मामला तब शुरू हुआ जब नॉमिनेशन टास्क के दौरान आकृति ने अपनी राय रखी. अर्जुन ने उनकी रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर गेम की इतनी समझ है तो टास्क में दिखाना चाहिए था. इसके बाद, आकृति ने पलटकर तंज कसा, ‘हां, बन गए हीरो?’ जिस पर अर्जुन ने तीखे लहजे में जवाब दिया, ‘मैं हीरो हूं, और तुम ऐसे ही रही तो अपने एटिट्यूड की वजह से कभी हीरोइन नहीं बन पाओगी.’

प्रोमो रिलीज होते ही वायरल

यह कटाक्ष सुनते ही माहौल और गरमा गया. घर के बाकी कंटेस्टेंट्स ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन बहस ने जोरदार तकरार का रूप ले लिया. प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर #ArjunVsAkriti ट्रेंड करने लगा.

सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंटे फैंस

फैंस भी इस लड़ाई को लेकर दो हिस्सों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि अर्जुन ने हद पार कर दी और उन्हें कंट्रोल में रहना चाहिए. वहीं कई दर्शकों का मानना है कि आकृति ने भी बेबाकी से अपनी बात रखी और अर्जुन को टक्कर दी. अब देखने वाली बात यह होगी कि इस झगड़े का असर गेम पर कैसा पड़ता है. क्या अर्जुन और आकृति के बीच यह तनाव और बढ़ेगा या फिर दोनों इसे संभाल लेंगे?

