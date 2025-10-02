Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया
Home > मनोरंजन > ओटीटी > Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया

Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया

Pawan Singh Dhanashree Bonding: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह और धनश्री वर्मा के रिश्ते को लेकर अहाना कुमरा ने रियलिटी शो में बड़ा खुलासा किया. उन्होंने क्या कहा और किस अंदाज में कहा आईए जानते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: October 2, 2025 9:57:50 PM IST

Pawan Singh Dhanashree 1
Pawan Singh Dhanashree 1

Rise & Fall: रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हुए विवादों के बीच अभिनेत्री अहाना कुमरा (Ahana Kumra) ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के बीच रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अहाना का मानना है कि पवन और धनश्री के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, और दोनों अपने-अपने दिल की बातें एक-दूसरे से शेयर करते हैं.

अहाना ने बताया कि शुरुआत में जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें यह सवाल पवन और धनश्री से करना चाहिए, न कि उनसे. फिर उन्होंने कहा कि दोनों का रिश्ता “मीठा” है. वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं, अपने दिल और चीजें एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं.

इस बीच एक और नाम सामने आया- अरबाज पटेल. कहा जा रहा है कि धनश्री की ओर अरबाज की झुकाव भी देखा गया है. ऐसे में क्या ये तीनों किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा हैं? अहाना ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन क्या सच है, इसे समय ही बताएगा.   

अहाना ने पवन सिंह को लेकर कही ये बात

अहाना ने रियलिटी शो में पवन सिंह के साथ हुए अपने झगड़े के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उस समय बहुत मुश्किल महसूस हुआ, हर कोई पवन सिंह का पक्ष ले रहा था, लेकिन उनसे किसी ने बात नहीं की. उन्हें अकेला छोड़ दिया गया.  

सोशल मीडिया पर धनश्री और पवन की बॉन्डिंग के चर्चे 

लेकिन, अंत में वह पल आया जब पवन सिंह ने माफी मांगी और अहाना को गले से लगा लिया. अहाना ने कहा कि यह उनकी गरिमा और सीनियोरिटी का प्रमाण था और इस कदम ने उनका दिल जीत लिया. बता दें धनश्री और पवन के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए. जब पवन शो में थे तब उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों का दिल जीता. इसके बाद उनकी ओर से धनश्री को की गई फ्लर्टिंग ने भी फैंस को खूब एंटरटेन किया. अब भले ही पवन शो का हिस्सा नहीं हैं लेकिन पूरा सोशल मीडिया उनके किल्प्स और गानों से भरा पड़ा है. 

Tags: Aahana KumraBhojpuri powerstardhanashree vermaentertainment newsPawan singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं...

October 3, 2025

ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट...

October 3, 2025

कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′...

October 3, 2025

करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की...

October 3, 2025

एक-एक तस्वीर में झलकती है बोल्डनेस, देखिए Namrita Malla की...

October 3, 2025

जायफल खाने के चमत्कारी फायदे, सेहत और नींद दोनों के...

October 3, 2025
Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया
Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया
Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया
Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया