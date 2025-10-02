Dhanashree के लिए धड़कता था पवन सिंह का दिल? दोनों की बॉन्डिंग पर अहाना कुमरा ने ये क्या कह दिया

Rise & Fall: रियलिटी शो राइज एंड फॉल में हुए विवादों के बीच अभिनेत्री अहाना कुमरा (Ahana Kumra) ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के बीच रिश्ते को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अहाना का मानना है कि पवन और धनश्री के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, और दोनों अपने-अपने दिल की बातें एक-दूसरे से शेयर करते हैं.

अहाना ने बताया कि शुरुआत में जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें यह सवाल पवन और धनश्री से करना चाहिए, न कि उनसे. फिर उन्होंने कहा कि दोनों का रिश्ता “मीठा” है. वे एक-दूसरे को पसंद करते हैं, अपने दिल और चीजें एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं.

इस बीच एक और नाम सामने आया- अरबाज पटेल. कहा जा रहा है कि धनश्री की ओर अरबाज की झुकाव भी देखा गया है. ऐसे में क्या ये तीनों किसी लव ट्रायंगल का हिस्सा हैं? अहाना ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने इस तरह की बातें सुनी हैं, लेकिन क्या सच है, इसे समय ही बताएगा.

अहाना ने पवन सिंह को लेकर कही ये बात

अहाना ने रियलिटी शो में पवन सिंह के साथ हुए अपने झगड़े के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि उस समय बहुत मुश्किल महसूस हुआ, हर कोई पवन सिंह का पक्ष ले रहा था, लेकिन उनसे किसी ने बात नहीं की. उन्हें अकेला छोड़ दिया गया.

सोशल मीडिया पर धनश्री और पवन की बॉन्डिंग के चर्चे

लेकिन, अंत में वह पल आया जब पवन सिंह ने माफी मांगी और अहाना को गले से लगा लिया. अहाना ने कहा कि यह उनकी गरिमा और सीनियोरिटी का प्रमाण था और इस कदम ने उनका दिल जीत लिया. बता दें धनश्री और पवन के कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए. जब पवन शो में थे तब उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी से लोगों का दिल जीता. इसके बाद उनकी ओर से धनश्री को की गई फ्लर्टिंग ने भी फैंस को खूब एंटरटेन किया. अब भले ही पवन शो का हिस्सा नहीं हैं लेकिन पूरा सोशल मीडिया उनके किल्प्स और गानों से भरा पड़ा है.