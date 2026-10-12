Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा

तेज प्रताप यादव ने हाल ही में कहा कि इरीना रुदाकोवा संग अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया है. ‘राइज एंड फॉल 2’ में दोनों की नजदीकियों को लेकर उठ रही अटकलों पर उन्होंने सफाई दी. जानिए तेज प्रताप ने क्या कहा.

तेज प्रताप ने इरीना को लेकर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव, जो ‘राइज एंड फॉल 2′ शो के शुरुआती दो हफ्तों में ही बाहर हो गए थे. उन्होंने कहा कि शो में उन्होंने अपने सभी फैसले खुद लिए थे. इरीना रुदाकोवा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, टआप इरीना की बात कर रहे हैं? वह मेरी दोस्त है और मैं सभी से दोस्ती रखता हूं. वह सिर्फ एक सामान्य दोस्त है.’

बांसुरी बजाने को लेकर भी तेजू ने दी प्रतिक्रिया

शो में बांसुरी बजाने को लेकर मिले अटेंशन पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘बांसुरी बजाना कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे बांसुरी बजाना आता है और दूसरों को गाना गाना आता है. हर किसी में कोई न कोई हुनर होता है, जिन्हें बांसुरी बजाना नहीं आता, उन्हें सीखना चाहिए.’ इरीना के साथ उनकी नजदीकियों के अलावा, शो में उनकी दोस्ती और गेम से जुड़े फैसले भी चर्चा में रहे.

शहजाद पूनावाला को लेकर क्या बोले तेज प्रताप

शो में तेज प्रताप यादव की शहजाद पूनावाला के साथ दोस्ती भी चर्चा में रही. दोनों को अक्सर गेम से जुड़े फैसलों पर बात करते देखा गया. इस पर तेज प्रताप ने कहा, ‘मैं शहजाद को पहले से जानता था. हम अच्छे दोस्त बन गए थे और अपनी निजी बातें व गेम की रणनीति साझा करते थे. हालांकि, शो में कई लोगों को शहजाद पसंद नहीं थे.’

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