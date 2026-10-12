Home > मनोरंजन > Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा

Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में ‘राइज एंड फॉल 2’ में इरीना रुदाकोवा के साथ अपने रिश्ते और शो में बिताए सफर पर खुलकर बात की.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 12, 2026 6:45:05 PM IST

तेज प्रताप यादव
तेज प्रताप यादव


तेज प्रताप यादव ने हाल ही में कहा कि इरीना रुदाकोवा संग अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया है. ‘राइज एंड फॉल 2’ में दोनों की नजदीकियों को लेकर उठ रही अटकलों पर उन्होंने सफाई दी. जानिए तेज प्रताप ने क्या कहा. 

तेज प्रताप ने इरीना को लेकर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव, जो ‘राइज एंड फॉल 2′ शो के शुरुआती दो हफ्तों में ही बाहर हो गए थे. उन्होंने कहा कि शो में उन्होंने अपने सभी फैसले खुद लिए थे. इरीना रुदाकोवा के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए तेज प्रताप ने कहा, टआप इरीना की बात कर रहे हैं? वह मेरी दोस्त है और मैं सभी से दोस्ती रखता हूं. वह सिर्फ एक सामान्य दोस्त है.’

You Might Be Interested In

बांसुरी बजाने को लेकर भी तेजू ने दी प्रतिक्रिया

शो में बांसुरी बजाने को लेकर मिले अटेंशन पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘बांसुरी बजाना कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे बांसुरी बजाना आता है और दूसरों को गाना गाना आता है. हर किसी में कोई न कोई हुनर होता है, जिन्हें बांसुरी बजाना नहीं आता, उन्हें सीखना चाहिए.’ इरीना के साथ उनकी नजदीकियों के अलावा, शो में उनकी दोस्ती और गेम से जुड़े फैसले भी चर्चा में रहे.

शहजाद पूनावाला को लेकर क्या बोले तेज प्रताप

शो में तेज प्रताप यादव की शहजाद पूनावाला के साथ दोस्ती भी चर्चा में रही. दोनों को अक्सर गेम से जुड़े फैसलों पर बात करते देखा गया. इस पर तेज प्रताप ने कहा, ‘मैं शहजाद को पहले से जानता था. हम अच्छे दोस्त बन गए थे और अपनी निजी बातें व गेम की रणनीति साझा करते थे. हालांकि, शो में कई लोगों को शहजाद पसंद नहीं थे.’

यह खबर भी पढ़ें: वेटर से बने बॉलीवुड के खतरनाक विलेन, एक हादसे ने सबकुछ बर्बाद कर दिया; फिर दो साल बाद छोड़ दी दुनिया, जानिए कौन है वो

Tags: Irinarise and fall 2tej pratap yadavTej Pratap Yadav Irina Relationship
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मनीषा रानी का नवरात्रि लुक वायरल

October 11, 2026

सौंदस मौफकीर ने बीच पर दिखाया ग्लैमरस लुक

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की 5 बेस्ट फिल्में

October 11, 2026

अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिलचस्प बातें

October 11, 2026

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026
Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा
Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा
Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा
Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा
Rise and Fall 2: इरीना संग नजदीकियों पर तेज प्रताप यादव ने तोड़ी चुप्पी, किया ये खुलासा