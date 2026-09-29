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‘Rise and Fall 2’ में शहजाद पूनावाला की एंट्री के पीछे का क्या है राज? खुद बताया कारण, ‘हनुमान अंश’ से जुड़ा खास कनेक्शन

Shehzad Poonawalla: 'राइज एंड फॉल' के दूसरे सीजन की शुरुआत से ही बवाल मच गया है. शहजाद पूनावाला और सिवेट की लड़ाई से ये शो चर्चा में हैं. आखिर शहजाद ने क्यों शो में की एंट्री. इसके पीछे का कारण का उन्होंने खुद खुलासा किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 29, 2026 11:38:39 AM IST

शहजाद पूनावाला
शहजाद पूनावाला


शहजाद पूनावाला ने बीते महीने बीजेपी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया था. इसके बाद अब वह राइज एंड फॉल 2 में नजर आ रहे हैं. इस शो में एंट्री के पीछे के राज का उन्होंने खुलासा किया है. शहजाद पूनावाला ने शो में आने के पीछे ‘हनुमान अंश’ फिल्म को भी एक वजह बताई है. चलिए जानते हैं पूरी कहानी. 

पारंपरिक धारणाओं को तोड़ना चाहते हैं

इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में शहजाद पूनावाला ने ‘राइज एंड फॉल 2’ में कैसे एंट्री हुई इसे लेकर खुलासा किया. उन्होंने बताया कि इस शो में जाना उनके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि ‘राइज एंड फॉल’ का कॉन्सेप्ट भी जिंदगी और राजनीति को लेकर उनके नजरिए से काफी मेल खाता है. उन्होंने कहा कि शो का हिस्सा बनकर वह राजनेताओं को लेकर समाज में बनी पारंपरिक धारणाओं को एक अलग नजरिए से पेश करना चाहते हैं. 

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‘हनुमान अंश’ ने खोली किस्मत

शहजाद पूनावाला ने बताया कि रियलिटी शो में आने की उनकी कोई योजना नहीं थी. लेकिन जब उन्होंने फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखा, तो उसके अगले ही दिन उन्हें ‘राइज एंड फॉल 2’ की टीम से फोन आया. टीम ने कहा कि उन्हें लगता है, वह इस शो के लिए फिट रहेंगे. वह इंटरव्यू में कहते हैं कि फिल्म देखने के बाद उनकी किस्मत बदल गई. 

दैवीय संकेत माना

शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऑफर मिलने का समय उनके लिए खास था, इसलिए उन्होंने इसे नीम करौली बाबा या हनुमान जी का दैवीय संकेत माना. उन्होंने बताया कि ‘राइज एंड फॉल’ का पहला सीजन पूरा नहीं, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर देखा था.

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Tags: rise and fall 2Shehzad Poonawalla
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