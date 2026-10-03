Rise and Fall 2: ‘नागिन बदले पर आती है तो रूह कांप जाती है’, शहजाद पूनावाला को इस हसीना ने बोला ऐसा कि मचा बवाल

रियलिटी शो राइज एंड फॉल के दूसरे सीजन में प्रतियोगियों के बीच जबरदस्त जंग देखी जा रही है. अब शो के मेकर्स ने एक नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें प्रियंका चाहर और शहजाद पूनावाला के बीच कुछ बहस होती दिख रही है. इसी दौरान ‘नागिन’ फेम प्रियंका चाहर चौधरी कंटेस्टेंट शहजाद को नागिन जैसा बदला लेने की बात कहती हैं. आखिर क्या हुई बहस और कैसे उठी ये बातय चलिए जानते हैं.

शहजाद पूनावाला और प्रियंका के बीच में क्या हुआ?

‘राइज एंड फॉल 2’ का एक नया प्रोमो सामने आया है. इसमें देखने को मिलता है कि शहजाद पूनावाला और प्रियंका चाहर चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हो रही है. इसके बाद शहजाद प्रियंका पर तंज कसते हुए कहते हैं कि एक हफ्ते में उन्हें क्या खिला दिया गया है. प्रियंका भी पलटकर जवाब देती हैं कि उन्हें खुद पता है कि क्या खिलाया गया है. इसके बाद शहजाद यहीं नहीं रुकते, वह सांप-नेवले की लड़ाई का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आखिर में नेवला ही सांप को खत्म करता है. इस पर मामला भड़क जाता है.

प्रियंका ने दिया ये जवाब

इस पूरे सीन में प्रियंका चाहर चौधरी ने शहजाद पूनावाला के तंज का मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जब नागिन बदला लेने पर उतरती है तो मामला अलग ही होता है. प्रियंका की बात सुनकर शहजाद हंस पड़े और बोले कि नागिन के पास सिर्फ डायलॉग हैं. इसके बाद प्रियंका ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नागिन जब बदला लेती है तो सामने वाले की रूह तक कांप जाती है. इतना कहकर वह हंसते हुए वहां से चली गईं. इसके बाद घर में वहां मौजूद अन्य प्रतियोगी भी हंसने लगते हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव भी शामिल होते हैं.

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