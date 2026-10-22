Rise and Fall 2: हमरे साथ काम करबू? पवन सिंह ने नागिन 7 एक्ट्रेस को दिया भोजपूरी फिल्म का जबरदस्त ऑफर

Pawan Singh Priyanka Chahar Conversation: रियलिटी शो में जब भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह पहुंच जाएं, तो मनोरंजन का तड़का लगना तय है. कुछ ऐसा ही नजारा राइज एंड फॉल सीजन 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला. बेसमेंट में काम करने वाले कंटेस्टेंट्स के बीच पवन सिंह की एंट्री ने माहौल को खुशनुमा बना दिया. चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और देखते ही देखते चर्चा भोजपुरी फिल्मों तक पहुंच गई. इसी दौरान पवन सिंह ने टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

पवन सिंह ने भोजपुरी में क्या कहा?

शो के लेटेस्ट एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स बेसमेंट में टेबल के आसपास बैठकर चाय पी रहे थे. इसी दौरान पवन सिंह ने प्रियंका चाहर चौधरी से उनके एक्टिंग करियर के बारे में पूछा. प्रियंका ने बताया कि उन्हें अभिनय की दुनिया में करीब 5 से 6 साल हो गए हैं. इसके बाद पवन सिंह ने भोजपुरी अंदाज में प्रियंका से पूछा कि हमरे साथ एक काम करबू?

पावर स्टार का यह सवाल सुनकर प्रियंका हंस पड़ीं. उन्होंने भी उसी अंदाज में हामी भरते हुए कहा करबू! बताइये ये पूछने की बात है. नेकी और पूछ पूछ. प्रियंका के इस जवाब के बाद बातचीत का माहौल और भी मजेदार हो गया. इस दौरान मनीष कश्यप ने भी अपनी राय रखते हुए कहा कि प्रियंका को पवन सिंह के किसी दमदार रंगदारी गाने में नजर आना चाहिए.

पवन सिंह ने फिल्म और वेब सीरीज का भी ऑफर दिया

बातचीत के दौरान पवन सिंह ने प्रियंका के साथ सिर्फ गानों में ही नहीं, बल्कि फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम करने की इच्छा जताई. प्रियंका ने भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों के बीच पॉपुलैरिटी का जिक्र किया.

प्रियंका ने बताया कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करने के बाद, उन्होंने भोजपुरी दर्शकों के बीच कलाकारों के लिए जबरदस्त क्रेज का अनुभव किया है. इसलिए, पवन सिंह के साथ काम करने पर चर्चा करना बातचीत को और भी दिलचस्प बना दिया.

पवन सिंह 6 साल की उम्र से गा रहे हैं

प्रियंका ने पवन सिंह से उनके म्यूजिकल सफर के बारे में भी पूछा. पावर स्टार ने बताया कि वह लगभग 36 सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं. उन्होंने बहुत कम उम्र में, सिर्फ छह साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था. पवन सिंह ने यह भी बताया कि आज उन्हें जो पहचान और पॉपुलैरिटी मिली है, वह रातों-रात नहीं मिली. इसके लिए लंबे संघर्ष और लगातार कड़ी मेहनत की जरूरत थी.