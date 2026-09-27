हर हफ्ते 45 लाख! Rise And Fall 2 में  गौतम गुलाटी ले रहे भारी-भरकम फीस; Bigg Boss में भी किया था कमाल

Rise And Fall 2 Gautam Gulati Fees: गौतम गुलाटी राइज़ एंड फ़ॉल सीज़न 2 के साथ रियलिटी-टीवी स्पेस में बड़ी वापसी करने के लिए तैयार हैं. एक्टर, जो पहले बिग बॉस जैसे शो में हिस्सा लेकर सुर्खियां बटोर चुके हैं, उन्होंने कथित तौर पर आने वाले सीज़न में हिस्सा लेने के लिए एक जबरदस्त हफ्ते की फीस हासिल की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाटी को Rise And Fall 2 का हिस्सा बनने के लिए हर हफ़्ते ₹45 लाख दिए जा रहे हैं. इससे वो शो में सबसे ज़्यादा पैसे पाने वाले कंटेस्टेंट बन गए हैं.

रोडीज के ऑफर को भी ठुकराया

गुलाटी का Rise And Fall 2 में हिस्सा लेना दो रियलिटी-टीवी मौकों के बाद आया है, जिन्हें उन्होंने आखिरकार नहीं करने का फ़ैसला किया. इनसाइडर ने यह भी बताया कि एक्टर को पहले रोडीज़ के लिए एक गैंग लीडर के तौर पर अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने वो मौका ठुकरा दिया था. कथित तौर पर उन्हें द ट्रेटर्स के अगले सीज़न के लिए एक कंटेस्टेंट के तौर पर भी कंसीडर किया गया था, लेकिन वह नहीं माने.

गौतम गुलाटी कौन हैं?

गौतम गुलाटी एक एक्टर हैं, जो हिंदी टेलीविज़न, फ़िल्मों और रियलिटी शो में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की और कई पॉपुलर शो में काम किया. गुलाटी ‘कहानी घर घर की’, ‘कसम से’ और ‘तुझ संग प्रीत लगाई सजना’ जैसे शो का हिस्सा रहे हैं. उन्हें ‘दीया और बाती हम’ में विक्रम राठी के रोल से ज़्यादा पहचान मिली, जहाँ उनकी एक्टिंग ने उन्हें एक मज़बूत फॉलोइंग बनाने में मदद की.

फिक्शन टेलीविज़न से आगे, गुलाटी ‘बिग बॉस 8’ में हिस्सा लेने के बाद घर-घर में मशहूर हो गए. उनकी बेबाक पर्सनैलिटी, टकराव वाले पल और घर के अंदर मज़बूत मौजूदगी ने उनके सफ़र को सीज़न के सबसे ज़्यादा चर्चित पहलुओं में से एक बना दिया. वह आखिरकार शो के विनर बने. बिग बॉस के बाद, गुलाटी ने एक्टिंग और रियलिटी टेलीविज़न में काम करना जारी रखा. वह ‘अज़हर’ और ‘राधे’ जैसी फ़िल्मों में दिखे हैं. उन्होंने म्यूज़िक वीडियो में भी काम किया है और कई टेलीविज़न और रियलिटी प्रोग्राम में भी दिखे हैं.

LPU Protest: छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म की अफवाह पर LPU में बवाल, उग्र भीड़ ने कैंपस में की तोड़फोड़ और आगजनी