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तेज प्रताप को सताई मां और घर की याद, तो स्वरा भी बिटिया के लिए फूट-फूटकर रोईं; Rise and Fall 2 का इमोशनल मोमेंट वायरल

Rise and Fall 2 Emotional Moment: शो राइज एंड फॉल 2 में इमोशनल मोमेंट देखने को मिला, जब तेज प्रताप को अपनी मां और घर की याद सताने लगी, वहीं दूसरी तरफ स्वरा को भी अपनी बिटिया की याद आई.

By: Shristi S | Published: October 4, 2026 9:16:44 PM IST

तेज प्रताप को सताई मां और घर की याद, तो स्वरा भी बिटिया के लिए फूट-फूटकर रोईं
तेज प्रताप को सताई मां और घर की याद, तो स्वरा भी बिटिया के लिए फूट-फूटकर रोईं


Rise and Fall 2 Emotional Moment: राइज एंड फॉल 2 में प्रतियोगिता और रणनीति के बीच इस बार ऐसा पल देखने को मिला, जिसने शो का माहौल भावुक कर दिया. तेज प्रताप यादव ने बातचीत के दौरान अपने परिवार को याद किया. उन्होंने स्वरा भास्कर से अपनी मां राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें घर की याद आ रही है और वह घर जाना चाहते है. वहीं, दूसरी तरफ स्वरा भास्कर भी अपनी लाडली राबिया की याद आने पर फूट-फूटकर रो पड़ीं. 

मां को याद कर छलका तेज प्रताप का दर्द

शो में तेज प्रताप यादव अपने बेबाक अंदाज के लिए लगातार चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन इस बातचीत में उनका एक अलग रूप दिखाई दिया. उन्होंने स्वरा से कहा कि उन्हें अपनी मां रबड़ी देवी की बहुत याद आ रही है. इसके साथ ही उन्होंने घर जाने की इच्छा भी जाहिर की. कैमरे के सामने परिवार की याद आने का यह पल देखने के बाद दर्शक भी भावुक नजर आए. 

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बेटी को याद कर स्वरा भी हुईं भावुक

इसी दौरान स्वरा भास्कर भी अपनी बेटी राबिया को याद करके इमोशनल हो गईं. फूट-फूटकर रोते हुए स्वरा बोलती दिख रही हैं कि उन्हें अपनी बेटी की तस्वीर दिखा दो. स्वरा को संभालते हुए तेज प्रताप कह रहे हैं कि अभी आप हमको समझा रही थीं अभी खुद रो रही हैं.

स्वरा ने सोशल मीडिया पर इस पल का एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कामकाजी मां की भावनाओं को लेकर लिखा कि काम के दौरान दिमाग भले ही काम में लगा रहे, लेकिन दिल हमेशा घर में रहता है. उन्होंने अपनी बेटी को फिर से गले लगाने की बेसब्री भी जाहिर की.

शो के बीच रिश्तों की याद ने छुआ दिल

तेज प्रताप और स्वरा दोनों के लिए घर और परिवार से दूर रहना इस शो का भावनात्मक पहलू बनता नजर आ रहा है. एक तरफ तेज प्रताप को अपनी मां और घर की याद सता रही है, तो दूसरी तरफ स्वरा को अपनी बेटी से दूरी को महसूस कर रही है. राइज एंड फॉल 2 Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हो रहा है और शो की मेजबानी वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं. 

Tags: rise and fall 2Swara BhaskerTej Pratap
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